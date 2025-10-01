Florida, eseguita la condanna a morte di Victor Tony Jones: 30 anni fa pugnalò a morte una coppia per soldi





La condanna a morte di Victor Tony Jones, eseguita il 30 settembre 2025, segna un altro capitolo nella storia delle esecuzioni capitali negli Stati Uniti. Jones, che aveva 64 anni, è stato giustiziato nel carcere statale della Florida tramite iniezione letale, diventando la tredicesima persona giustiziata quest’anno in questo stato, il quale detiene il record nazionale per il numero di esecuzioni nel 2025. A livello nazionale, Jones è la trentaquattresima persona a essere giustiziata, un numero che rappresenta il picco più alto dal 2014.





La pena di morte per Jones era stata ufficialmente fissata e firmata dal Governatore Ron DeSantis alla fine di agosto. Nella mattina dell’esecuzione, Jones si è svegliato all’alba per incontrare una guida spirituale, ma non ha ricevuto ulteriori visite prima della sua morte. Quando gli è stata chiesta un’ultima dichiarazione, ha risposto semplicemente: “Nossignore.”

A presenziare all’esecuzione c’era anche Irene Fisher, l’unica figlia della coppia uccisa da Jones nel 1990. Irene ha commentato l’evento dicendo: “Avrei desiderato una morte così tranquilla per i miei genitori, che invece sono stati uccisi violentemente.”

La storia di Victor Tony Jones è legata a un crimine efferato avvenuto il 19 dicembre 1990, quando ha assassinato Jack e Dolly Nestor, rispettivamente di 67 e 66 anni. La coppia, che gestiva un negozio, aveva assunto Jones per un lavoro occasionale poco prima del delitto. Sotto l’effetto di sostanze, Jones ha attaccato i Nestor nel loro negozio a Miami.

Il delitto è avvenuto quando Dolly si è rifiutata di pagare per un lavoro non completato. In un impeto di violenza, Jones ha pugnalato la donna al collo e successivamente ha accoltellato Jack al cuore. Prima di morire, Jack ha avuto la forza di reagire e ha colpito Jones con un proiettile, ferendolo. Un corriere, arrivato sulla scena, ha scoperto i corpi senza vita dei Nestor e Jones ferito, il quale è stato poi trasportato in ospedale.

Durante il ricovero, Jones ha confessato a un’infermiera di aver commesso il duplice omicidio perché i Nestor gli dovevano dei soldi. Nel 1993, dopo un lungo processo, è stato condannato ufficialmente alla pena di morte con due capi d’accusa di omicidio di primo grado.

La vicenda di Victor Tony Jones solleva interrogativi sul sistema giudiziario e sulla pena di morte negli Stati Uniti. La Florida è nota per il suo elevato numero di esecuzioni, e l’anno corrente ha visto un incremento significativo. Le autorità statali hanno sostenuto che la pena di morte è una misura necessaria per garantire giustizia alle vittime e alle loro famiglie. Tuttavia, il dibattito sulla moralità e sull’efficacia della pena capitale continua a suscitare opinioni contrastanti.

Il caso di Jones è emblematico di una questione più ampia relativa alla giustizia penale negli Stati Uniti e alla sua applicazione. Mentre alcuni sostengono che la pena di morte sia una deterrente contro i crimini violenti, altri contestano la sua efficacia e sollevano preoccupazioni riguardo alla possibilità di errori giudiziari.

Con l’esecuzione di Victor Tony Jones, la Florida continua a mantenere la sua posizione di stato leader nelle esecuzioni capitali, un fatto che non manca di suscitare polemiche tra attivisti per i diritti umani e sostenitori della pena di morte. La storia di Jones e il suo crimine rimangono un triste promemoria delle conseguenze della violenza e delle complessità del sistema giudiziario americano.



