Flotilla, spunta anche Richard Gere Il milionario torna in scena e si schiera con gli attivisti ripetendo le stesse idee già viste ai tempi delle navi contro Salvini





L’attore Richard Gere ha espresso il suo sostegno per la Global Sumud Flotilla, un’iniziativa pro-Palestina diretta verso Gaza, durante un evento di moda a Milano. Intervistato sul red carpet della sfilata di Giorgio Armani, Gere ha dichiarato: “Tutti devono fare qualcosa e non puoi delegare a nessun altro, ciascuno di noi deve prendere posizione a un certo punto”. Le sue parole evidenziano un appello all’attivismo individuale e alla responsabilità sociale.





Gere ha sottolineato l’importanza di informarsi e di agire quando necessario, affermando: “Dobbiamo informarci, dobbiamo dire no quando è importante dire no. Dobbiamo supportare le persone che fanno cose altruiste, cose generose, cose intelligenti. Altrimenti vuol dire che ci meritiamo il mondo in cui viviamo”. Il suo messaggio è chiaro: l’attivismo è fondamentale per affrontare le ingiustizie.

Questa non è la prima volta che Richard Gere si schiera a favore di cause umanitarie. Già nel 2019, l’attore era salito a bordo della nave Open Arms, diventando un simbolo della lotta contro le politiche del governo italiano all’epoca guidato da Matteo Salvini, allora ministro dell’Interno. Salvini era stato criticato per aver chiuso i porti alle navi delle ONG, e Gere, in quell’occasione, aveva utilizzato la sua visibilità per attirare l’attenzione su questa questione.

Oggi, a distanza di sei anni da quell’episodio, Gere torna a farsi sentire, anche se non in modo diretto. La sua presenza simbolica e il suo sostegno alla flottiglia pro-Palestina si inseriscono in un contesto di crescente tensione geopolitica. L’attore, pur non essendo fisicamente presente a bordo della flottiglia, ha dichiarato di essere dalla parte dell’equipaggio, che sta tentando di forzare il blocco imposto da Israele.

Il supporto di Gere alla Global Sumud Flotilla è significativo, poiché mette in luce le dinamiche di attivismo e solidarietà internazionale. Tuttavia, la flottiglia ha suscitato preoccupazioni e critiche. Israele ha avvertito che non tollererà tentativi di violare il blocco navale e ha già espresso la sua determinazione a difendere le proprie acque territoriali.

Le dichiarazioni di Gere sono state accolte con entusiasmo da molti attivisti, che vedono nella sua figura un importante alleato nella lotta per la libertà e i diritti umani. L’attore ha sempre utilizzato la sua fama per sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni sociali e politiche, e il suo sostegno alla Global Sumud Flotilla non fa eccezione.

In un momento in cui le tensioni tra Israele e i gruppi pro-Palestina sono elevate, le parole di Gere risuonano come un invito all’azione. La flottiglia, composta da un equipaggio internazionale, ha come obiettivo quello di portare aiuti umanitari a Gaza, ma il suo viaggio è carico di rischi e sfide politiche. L’attore ha esortato tutti a non rimanere in silenzio di fronte alle ingiustizie, sottolineando che ogni individuo ha un ruolo da svolgere.

La questione del blocco di Gaza è complessa e le iniziative come la Global Sumud Flotilla mirano a mettere in luce le difficoltà affrontate dalla popolazione locale. Mentre Gere continua a fare campagna per una maggiore consapevolezza e azione, la sua figura rimane un simbolo della lotta per la giustizia sociale.

Con il suo messaggio, Richard Gere non solo sostiene la causa palestinese, ma invita anche a riflettere sul significato più ampio di attivismo e responsabilità civica. In un mondo in cui le ingiustizie sono spesso ignorate, il suo appello a prendere posizione e agire si fa sentire forte e chiaro.



