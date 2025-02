Francesca Vaccaro, a Sanremo la moglie di Carlo Conti sceglie un tailleur rosso e un choker con fiore

La serata delle cover di Sanremo 2025 ha conquistato il pubblico con momenti indimenticabili, tra cui il raffinato stile di Francesca Vaccaro firmato Ermanno Scervino.

La serata delle cover al Festival di Sanremo 2025 è stata un vero successo, registrando uno share record del 70% e attirando oltre 13 milioni di telespettatori. Durante la serata di San Valentino, il conduttore Carlo Conti, affiancato da Geppi Cucciari e Mahmood, ha regalato un momento romantico dedicando un fiore a sua moglie, la designer Francesca Vaccaro. “Con lei ho fatto lo spettacolo più bello della mia vita”, ha dichiarato emozionato. Per l’occasione, Conti ha sfoggiato un elegante tailleur rosso scarlatto, mentre Francesca ha incantato tutti con un look sofisticato firmato Ermanno Scervino.





Per la quarta serata del festival, dedicata ai duetti e alle cover, Francesca Vaccaro ha scelto nuovamente di affidarsi al talento di Ermanno Scervino, confermando il suo gusto per l’eleganza e la raffinatezza. Dopo il completo gessato indossato durante la prima serata, questa volta ha optato per un tailleur monocromo di un intenso colore rosso rubino, che ha catturato l’attenzione del pubblico e degli esperti di moda.

Il tailleur rubino di Ermanno Scervino: dettagli che fanno la differenza

Il look era composto da un blazer monopetto in cady rubino, abbinato a un top ricamato a fiori che si intravedeva delicatamente sotto la giacca. A completare l’outfit, un pantalone sartoriale ampio, sempre in cady dello stesso colore, arricchito da aperture laterali che lo rendevano ancora più dinamico.

Il dettaglio che ha dato un tocco meno formale al look è stato un choker rosso rubino, arricchito da una rosa applicata in chiffon creponne. Questo accessorio ha aggiunto una nota romantica e moderna all’intero outfit, rendendolo perfetto per la serata di San Valentino.

Accessori e make-up: il tocco finale per un look super chic

Il resto del look è stato impreziosito da una borsa color dark cherry, in perfetta armonia con il tailleur. Il make-up di Francesca Vaccaro era semplice ma elegante, con tonalità naturali che esaltavano la sua bellezza. I capelli corti, acconciati con onde morbide, hanno completato l’immagine di una donna sofisticata e sicura di sé.

Anche Carlo Conti non è passato inosservato: dopo aver indossato un completo gessato per la prima serata, per San Valentino ha scelto un tailleur rosso scarlatto, perfettamente coordinato con lo stile della moglie. La coppia ha dimostrato ancora una volta di essere un simbolo di eleganza e complicità.