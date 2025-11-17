Francesco muore a 27 anni schiantandosi contro un muro in Calabria: era padre di una bambina





La comunità di Corigliano-Rossano, in Calabria, è in lutto per la tragica scomparsa di Francesco Lauro, un operaio di 27 anni morto in un violento incidente stradale avvenuto ieri sera allo Scalo coriglianese, lungo la strada comunale di contrada Chiubbica.





Il dramma si è consumato intorno alle 20:30: il giovane, alla guida della sua Ford, avrebbe perso improvvisamente il controllo dell’auto, finendo per schiantarsi contro il muro di un edificio. L’impatto, estremamente violento, non gli ha lasciato possibilità di salvezza. All’arrivo dei sanitari del 118, per lui non c’era purtroppo più nulla da fare. Era solo a bordo del veicolo.

Francesco, residente in città, era dipendente di un’azienda chimica della zona industriale e padre di una bambina. La moglie e i familiari, sconvolti dalla notizia, sono stati supportati dalle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Informato il magistrato di turno della Procura di Castrovillari, si attende ora anche l’ispezione del medico legale.

La tragedia di Corigliano-Rossano arriva in una giornata segnata da un altro incidente mortale, questa volta a Luni, in provincia della Spezia, dove un 21enne ha perso la vita dopo essere uscito di strada e aver colpito il muro di una struttura. Due episodi distinti ma uniti da un esito devastante, che riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale.

Nella cittadina calabrese il dolore è profondo: molti conoscevano Francesco, ricordato come un giovane lavoratore dedito alla famiglia. La comunità si sta stringendo attorno ai suoi cari, mentre proseguono le indagini per comprendere le cause dell’incidente che ha interrotto così brutalmente una vita ancora piena di futuro.



