Franco Nero ha espresso il suo profondo rammarico per la perdita del figlio che lui e Vanessa Redgrave hanno subito, definendola una tragedia

Franco Nero ha parlato con affetto della sua relazione con Vanessa Redgrave, che dura da circa 60 anni. Hanno affrontato insieme momenti difficili, tra cui la scomparsa di un figlio e la morte della primogenita dell’attrice.





Una storia d’amore che dura da circa sessant’anni. Nonostante alcuni alti e bassi, Franco Nero e Vanessa Redgrave sono rimasti uniti da una forte stima reciproca e da un profondo legame emotivo. L’attore ha condiviso queste riflessioni in un’intervista, parlando del loro legame che va avanti dal 1967, quando si conobbero sul set del film Camelot.

In un’intervista a La Stampa, Franco Nero ha sottolineato che la sua ammirazione per Vanessa Redgrave è rimasta costante per quasi 60 anni. Ha rivelato che si sentono ogni giorno e parlano, anche se Vanessa non sta molto bene. Ha descritto la loro storia come bella, piena di figli e nipoti che li tengono molto uniti. I due hanno dovuto affrontare momenti complessi.

Rimpiango il figlio che io e Vanessa abbiamo perso, fu una tragedia. E poi c’è stato il dolore terribile legato alla morte di Natasha, la figlia nata dal precedente matrimonio di Vanessa, che ci ha lasciati 18 anni fa in seguito all’incidente sulla neve in Canada. Le nostre lacrime, eravamo a New York, hanno inondato Manhattan…

La storia d’amore di Franco Nero e Vanessa Redgrave iniziò nel 1967 durante le riprese di Camelot. Nel 1969 nacque il loro primo figlio, Carlo Gabriel Nero, ma poco dopo si separarono. Negli anni in cui furono lontani, Redgrave ebbe una storia di quindici anni con il collega Timothy Dalton, mentre Nero nel 1987 divenne padre di Franquito, avuto dalla relazione con Mauricia Mena. Dopo il loro riavvicinamento, la coppia di attori convolò a nozze il 31 dicembre 2006. Ospite di Verissimo, Franco Nero aveva raccontato: “Ci siamo sposati perché così volevano i nostri figli”.