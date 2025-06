Fulmine colpisce sposo in spiaggia: muore durante la luna di miele rimandata per mesi

La Florida piange la tragica scomparsa di Jake Rosencranz, 29 anni, ucciso da un fulmine mentre si trovava in acqua sino alle caviglie a New Smyrna Beach, durante la luna di miele posticipata con la moglie.





La tragedia si è consumata venerdì 20 giugno intorno alle ore 12:30, mentre Rosencranz era immerso a New Smyrna Beach con cieli limpidi – un tipico caso di “fulmine a ciel sereno”: come confermato dalla Beach Safety Director Tammy Malphurs, la scarica proviene da un temporale situato a diverse miglia dalla costa .

I testimoni raccontano che una passante infermiera ha iniziato subito la rianimazione cardiopolmonare, seguita da un bagnino che ha continuato le manovre fino all’arrivo dell’ambulanza. Portato all’Halifax Health Hospital di Daytona Beach in condizioni critiche, Jake è morto la mattina seguente, domenica 21 giugno .

Mike Chitwood, sceriffo della Contea di Volusia, ha scritto su Facebook: “in one terrifying second everything changed… At 29 years old, he should have had many more anniversaries with her for years to come”, esprimendo il dolore della comunità e le condoglianze alla moglie .

Questo caso rappresenta la prima fatalità da fulmine in Florida nel 2025; lo Stato guida la nazione per densità di scariche elettriche e vittime correlate . Lungo la stessa giornata, due golfisti a Venetian Bay Golf Course sono stati investiti da un colpo indiretto senza necessità di ricovero .

Gli esperti della sicurezza ai bagni pubblici e i meteorologi ricordano come i fulmini possano colpire anche a chilometri di distanza da un temporale visibile. Il National Weather Service e diverse autorità locali ribadiscono il motto: “When thunder roars, go indoors”, e raccomandano di cercare riparo non appena si percepisce un tuono .

Florida registra mediamente 1,2 milioni di fulmini l’anno; la probabilità di essere colpiti durante la vita è stimata in circa 1 su 15.300, ma questi eventi possono capitare anche quando il cielo sembra tranquillo .