Gabriel Garko ha avuto un infortunio sul set e ora è in clinica sulla sedia a rotelle. Nonostante tutto, non si arrende.

L’attore Gabriel Garko ha subito un infortunio sul set della nuova fiction di Canale 5, “Colpa dei sensi”. Garko, che sta girando a Roma, è stato accompagnato presso una clinica privata per ricevere le cure necessarie. Con lui, l’attrice Anna Safroncik, coprotagonista della serie.





In un video pubblicato su Instagram, Garko ha documentato quanto accaduto, mostrandosi prima nel letto di una clinica privata e poi sulla sedia a rotelle. L’attore ha spiegato di essersi infortunato durante le riprese. Al suo fianco, presso la casa di cura Villa Mafalda, era presente Anna Safroncik.

Gabriel Garko, senza fornire dettagli specifici, ha comunicato tramite Instagram di aver subito un infortunio sul set della fiction “Colpa dei sensi”, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. In un video diffuso sui social, l’attore è ritratto inizialmente su una barella, successivamente mentre riceve cure in una clinica privata. Al suo fianco è presente Anna Safroncik. Nelle immagini successive, è visibile mentre viene accompagnato su una sedia a rotelle, con le stampelle. Il cinquantaduenne ha espresso gratitudine a coloro che si sono presi cura di lui dopo l’infortunio:

“Infortunio sul set. Un ringraziamento speciale al Professor Dario Perugia e a tutto lo staff della Casa di cura Villa Mafalda. Grazie a tutta la produzione di Compagnia Leone Cinematografica (casa di produzione della serie, ndr) per l’affetto e il supporto, a Mediaset, a Ricky Tognazzi e Simona Izzo per la costante assistenza”.

L’attore ha assicurato che tornerà presto a girare “Colpa dei sensi”. Nonostante l’accaduto, ha affermato: “Nonostante tutto, non mi arrendo! Tornerò più forte di prima ed è sempre “Colpa dei sensi”!”. Nella nuova serie Mediaset, interpreta Davide, un uomo che fa ritorno ad Ancona per indagare sulla morte della madre e scagionare il padre, arrestato per l’omicidio.