Gabriel Greco, il bambino travestito da Joker che ha conquistato il carnevale di Gallipoli (invitato a danzare sui carri)

Un giovane talento ha catturato l’attenzione durante il Carnevale di Gallipoli. Si tratta di Gabriel Greco, un bambino di soli sette anni che, travestito da Joker, ha impressionato il pubblico con le sue abilità di ballerino. La sua esibizione, avvenuta per strada, ha rapidamente guadagnato popolarità, portandolo a esibirsi anche sui carri della sfilata di ieri pomeriggio, domenica 23 febbraio.





Gabriel, che ha compiuto sette anni pochi giorni fa, ha iniziato a ballare per strada, attirando l’attenzione di passanti e partecipanti al Carnevale. La sua energia e il suo entusiasmo hanno trasformato un momento di gioco in una performance che ha lasciato tutti senza parole. La sua interpretazione del Joker, un personaggio iconico, ha aggiunto un tocco di colore e vivacità alla festa, rendendolo un simbolo di gioia per i festeggiamenti.

La sfilata di Carnevale ha visto la partecipazione di numerosi carri allegorici e gruppi di ballerini, ma è stato Gabriel a rubare la scena. La sua capacità di ballare con disinvoltura e carisma ha fatto sì che fosse notato dai membri delle varie associazioni partecipanti, che lo hanno invitato a unirsi a loro. Questo invito ha permesso a Gabriel di esibirsi su uno dei carri, dove ha continuato a incantare il pubblico con le sue mosse.