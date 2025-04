Gabriele Paolini dopo L’Eredità, mostra le card vinte alla ghigliottina: “Giocavate con me”

Gabriele Paolini, noto campione del game show L’Eredità, ha concluso la sua avventura televisiva dopo una straordinaria serie di 33 puntate, culminate con 16 sfide alla ghigliottina. La sua partecipazione si è interrotta venerdì 18 aprile, quando è stato eliminato durante un duello a tempo contro Antonio. Dopo l’uscita dal programma, Paolini ha condiviso sui social una foto che lo ritrae sorridente con tutte le card della ghigliottina, esprimendo gratitudine verso i fan che lo hanno sostenuto durante questo periodo.





Sul suo profilo Instagram, Paolini ha ringraziato i telespettatori per il supporto ricevuto: “Sono state 33 puntate fantastiche, durante le quali ho sentito tutto il vostro affetto e il vostro tifo. Sono state 16 ghigliottine in cui io ero seduto a quel tavolo e voi giocavate insieme a me da casa. Sono state 3 parole che mi hanno fatto vincere e che spero vi abbiano fatto esultare insieme a me”. Con queste parole, ha voluto condividere l’emozione vissuta e il legame creato con il pubblico. Il campione ha accumulato un montepremi di 300mila euro prima di lasciare lo studio, un risultato che ha segnato il suo percorso nel programma.

La sua uscita è stata accompagnata da un messaggio di ringraziamento: “Ora pubblico questo post per dire a tutti voi che mi avete seguito e tifato da casa, che vi siete divertiti ed emozionati insieme a me, GRAZIE!”. Questo post ha sottolineato quanto Paolini abbia apprezzato il supporto e l’entusiasmo dei suoi fan, rendendo la sua esperienza televisiva ancora più significativa.

Il conduttore del programma, Marco Liorni, ha espresso parole di elogio nei confronti di Paolini al momento della sua eliminazione. Prima di salutarlo, Liorni ha riconosciuto il record raggiunto dal campione: “Prima o poi si sa che può capitare. Il tutto, naturalmente, senza nulla togliere ad Antonio. Siamo stati felicissimi di averti qua, 33 puntate è un record di questa stagione, 300mila euro vinti e terzo montepremi più alto di sempre”. Queste parole hanno celebrato il successo di Paolini e il suo contributo al programma.

La partecipazione di Gabriele Paolini a L’Eredità ha lasciato un segno indelebile, non solo per i traguardi raggiunti, ma anche per il rapporto creato con il pubblico. La sua avventura televisiva ha dimostrato la capacità di coinvolgere e appassionare i telespettatori, rendendo ogni puntata un evento speciale.