Gatto Panceri: “Vivo dei diritti di Vivo per lei, ma pochi sanno che è una mia canzone”, ecco cosa fa oggi il cantante

Il brano “Vivo per lei” ha origine negli anni ‘90, inizialmente scritto per il gruppo O.R.O. (Onde Radio Ovest). Successivamente, il pezzo è stato adattato e reinterpretato da Andrea Bocelli, diventando un successo di portata internazionale.





In un’intervista, Panceri ha raccontato che i diritti d’autore di questa canzone rappresentano ancora oggi una parte importante del suo sostentamento economico. Tuttavia, la sua paternità è spesso sottovalutata o sconosciuta al grande pubblico.

“Ho scritto questa canzone nel 1996,” ha ricordato Panceri. “Collaboravo già con Giorgia quando il manager Torpedine mi chiamò per propormi di lavorare con un giovane artista dal repertorio lirico. Pensai al mio amore per la musica, e così è nata ‘Vivo per lei’. Questo brano mi ha permesso di vivere con più serenità, senza l’obbligo di inseguire mode o creare tormentoni.”

La vita di Gatto Panceri oggi: tra musica e natura

Oggi, Gatto Panceri vive una vita lontana dai riflettori, dedicandosi alla musica e alla natura. Risiede in campagna, in una tranquilla casa circondata dal verde. Qui, trascorre le giornate prendendosi cura dei suoi animali: una cavalla, un asino e tre cani, tra cui una femmina di pastore dell’Asia centrale chiamata Kasa, salvata dai bombardamenti in Ucraina.

“La mia passione per la natura arriva dalla mia famiglia,” ha raccontato Panceri. “Mio nonno era un contadino, mio padre un decoratore: è da lui che ho ereditato la vena artistica. Non ho avuto sponsor né talent show, allora era tutto più difficile, ma anche più autentico.”

Nonostante non sia più al centro della scena musicale, Panceri continua a comporre brani, sfruttando il successo passato per lavorare con serenità. La sua connessione con la natura e l’amore per la musica rimangono al centro della sua vita, dimostrando che il talento e la passione non hanno bisogno di riflettori per brillare.

Una carriera che ha segnato la musica italiana

Il contributo di Gatto Panceri al mondo della musica, sia come autore che come interprete, è indelebile. La sua storia rappresenta un esempio di come dedizione e talento possano lasciare un’impronta duratura, anche al di fuori delle luci della ribalta. “Vivo per lei” non è solo un capolavoro musicale, ma anche il simbolo di un percorso artistico che continua a ispirare.