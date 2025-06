Gennarino di Affari Tuoi: quanti anni ha davvero il cane e chi lo ha voluto in tv? Parla l’istruttore cinofilo

La presenza di Gennarino nel game show di RaiUno Affari tuoi, condotto da Stefano De Martino, ha attirato l’attenzione del pubblico non solo per la simpatia, ma per il percorso professionalmente curato che ha reso questo jack russell una piccola celebrità. Conosciuto in realtà come Seven, il cane ha un pedigree di tutto rispetto e un addestramento pensato appositamente per il mondo televisivo.





Originally from Rome, Seven (chiamato affettuosamente Gennarino in studio) è nato nella capitale, dove vive con una famiglia che lo “presta” regolarmente alla trasmissione . Il soprannome televisivo è un’idea di Stefano De Martino, che ha voluto dargli un’identità che si legasse all’atmosfera partenopea e giocosa del programma .

Addestramento professionale tra Toscana e big dello spettacolo

La formazione di Seven è avvenuta nella sede dell’Associazione Dog Star Agility Team a Marina di Cecina, sotto la guida dell’istruttore cinofilo Gianni Orlandi . Orlandi, a sua volta, è stato formato da Massimo Perla, rinomato in Italia per aver preparato cani attori utilizzati in cinema, fiction e spot pubblicitari . In effetti, il curriculum di Seven include apparizioni in serie come Rocco Schiavone, Edicola Fiore, Citofonare a Rai Due e film come Nemiche per la pelle e Natale a Londra , oltre a partecipazioni a commercial per marchi come Balocco, Ikea, Tim, Fonzies, Nike e Poste Italiane .

Concetto e ruolo nel game show

L’intuizione di inserire un cane come elemento di coinvolgimento narrativo nello show è nata da Stefano De Martino, definito da Orlandi “un vulcano di idee” . Fin dal primo incontro fra De Martino e Seven, è scattata una sintonia immediata: “amore a prima vista da ambo le parti” . Semplice ma efficace, l’idea è stata di associare Gennarino ai “pacchi blu” dello show (quelli di valore minore), inserendolo all’interno della dinamica del gioco in modo naturale e funzionale.

Età, vitalità e carriera televisiva

Attualmente Gennarino ha 10 anni: un’età importante per un cane, ma che non ha intaccato l’energia e la presenza scenica che lo contraddistinguono . Con la sua vivacità, la coda in continuo movimento e l’abilità nel seguire le indicazioni sotto le luci dello studio, Seven ha dimostrato di saper reggere il ritmo repentino delle registrazioni e le interazioni con la produzione e il pubblico .

La carriera del cane attore sembra tutt’altro che conclusa: tra la presenza fissa in Affari tuoi e un prezioso bagaglio di esperienza, Gennarino si conferma una figura amata e versatile, in grado di arricchire il linguaggio televisivo senza sovrapporsi al gioco ma integrandosi nello show con naturalezza e affetto.