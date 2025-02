Giancarlo Magalli: “Mia moglie mi ha tradito con un uomo spregevole. Tentai di denunciarlo, fu una sofferenza enorme”

Ospite del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, Giancarlo Magalli ha condiviso un capitolo doloroso della sua vita personale, rivelando dettagli sul tradimento della sua ex moglie, Valeria Donati. Sposati nel 1989 e separati nel 2008, la loro relazione ha subito una svolta drammatica a causa di un terzo incomodo. Magalli ha descritto questo momento come “il più grande dolore della mia vita”.





Durante l’intervista, Giancarlo Magalli ha spiegato come il tradimento sia stato influenzato da un medico psichiatra che avrebbe dovuto aiutare Valeria a superare un periodo di stress. Invece, ha affermato il conduttore, il professionista ha sfruttato la situazione per convincere Donati a mettere in discussione la loro relazione. “C’entra sempre qualcuno in un modo o nell’altro. Nella nostra separazione ci è entrato un disgraziato, una persona orribile, che ha sfruttato il suo ruolo” ha dichiarato Magalli.

Il conduttore ha continuato a raccontare come il medico abbia manipolato Valeria, facendole credere che la loro storia fosse sbagliata. “Era un medico psichiatra che doveva aiutarla a superare un momento di stress e invece fece tutt’altro. La convinse che la nostra storia era sbagliata, che doveva interromperla. E poi si scoprì che questi buoni consigli li dava perché voleva approfittarsene” ha aggiunto.

Giancarlo Magalli ha anche rivelato di aver incontrato il medico in questione, esprimendo il suo disprezzo nei suoi confronti. “Io lo incontrai, sono stato molto signorile dicendogli ‘Se non te ne vai ti meno qua’. Lo odiavo a morte” ha confessato. Inoltre, ha tentato di denunciare il medico all’ordine dei medici, sottolineando che “un medico non può innamorarsi di una paziente, non è etico”. Tuttavia, la risposta ricevuta non è stata quella sperata: “Mi dissero ‘Che lo denunci a fare? Al massimo gli facciamo una lettera’”.

Nonostante il tradimento, Giancarlo Magalli ha cercato di riconquistare Valeria dopo la fine della sua relazione con il medico. Tuttavia, ha infine deciso di chiudere quel capitolo della sua vita. Oggi, i due hanno mantenuto un rapporto di amicizia. “Provai a riconquistarla, aspettai che questo sciagurato si levasse di mezzo. Lei si accorse che non era la persona giusta. A quel punto l’amicizia è tornata, ma non tornammo insieme. Ci vediamo sempre, siamo rimasti amici” ha spiegato Magalli.

Parlando della sua ex moglie, Giancarlo Magalli ha detto: “Lei è stata il mio grande amore, è una persona a cui voglio ancora molto bene. La qualità del bene è cambiato. Passiamo i Natali insieme con il suo attuale fidanzato che è una persona per bene. Forse è un po’ geloso, siamo stati insieme per più di 20 anni. Quando c’è lui e raccontiamo i ricordi mi sento un po’ in imbarazzo”.

La rivelazione di Magalli ha suscitato interesse e attenzione tra il pubblico, evidenziando le complessità delle relazioni personali e le sfide che possono sorgere nel corso della vita. La sua esperienza mette in luce non solo il dolore del tradimento, ma anche la possibilità di ricostruire rapporti di amicizia, anche dopo eventi traumatici.

