Giglio critica Lorenzo nel Grande Fratello: lo sfogo contro il comportamento manipolatorio e incoerente del concorrente genera discussioni tra i fan

La puntata del Grande Fratello di giovedì 16 gennaio 2025 ha visto il ritorno di Helena Prestes nella Casa, a pochi giorni dalla sua eliminazione. La modella brasiliana ha chiesto un confronto con Lorenzo Spolverato, con il quale aveva avuto un rapporto di complicità all’inizio del programma. Tuttavia, il legame tra i due è evoluto in frustrazione e risentimento, soprattutto dopo l’inizio della relazione di Lorenzo con Shaila Gatta. Il confronto tra Helena e Lorenzo è stato molto acceso, con dichiarazioni forti da parte di entrambi.





Lo sfogo di Giglio contro Lorenzo

Nel dopo puntata, Giglio, parrucchiere e concorrente del programma, ha condiviso la sua opinione su quanto accaduto, rivolgendosi a Stefania Orlando. Secondo Giglio, Lorenzo è stato troppo duro nei confronti di Helena. “Poteva essere più galante con Helena, soprattutto dopo che si è avvicinato a lei per far ingelosire Shaila”, ha dichiarato Giglio, facendo riferimento alla strategia di Lorenzo di flirtare con Helena durante un litigio con Shaila.

Giglio ha poi evidenziato la incoerenza di Lorenzo, che si è lamentato di Javier Martinez per la sua amicizia con tutti, mentre lui stesso ha mostrato un comportamento simile, ma senza ricevere critiche. “La cosa che critica a Javier è che va d’accordo con tutti. Io faccio lo stesso, ma a me non lo dice”, ha aggiunto il parrucchiere toscano.

Il comportamento di Lorenzo tra i concorrenti

Lo sfogo di Giglio ha suscitato molte reazioni sui social, dove i fan hanno commentato favorevolmente, ma anche con incredulità, il suo punto di vista sul comportamento di Lorenzo. Secondo Giglio, Lorenzo tende a essere manipolatorio e aggressivo quando si trova di fronte alla ragione, e questo comportamento è stato ritenuto da molti come tossico. Il confronto ha alimentato discussioni intense, mettendo in luce le dinamiche di potere e di relazione all’interno della Casa del Grande Fratello.