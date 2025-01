Giulia De Lellis sorprende Tony Effe: ecco quanto vale la borsa di lusso con dedica nascosta

Giulia De Lellis e Tony Effe sono senza dubbio una delle coppie più chiacchierate del momento. Dopo settimane di voci e indiscrezioni, hanno ufficializzato la loro relazione a settembre, ma a differenza di quanto fatto in passato, Giulia ha deciso di tenere la sua vita privata lontano dai riflettori. Infatti, mentre i riferimenti indiretti su Instagram non mancano, le foto di coppia sono davvero rare. Il regalo che Giulia ha fatto a Tony Effe per il loro primo Natale insieme ha però catturato l’attenzione di tutti.





Il regalo esclusivo: la borsa Hermés

Tra i regali sotto l’albero, Tony Effe ha ricevuto una borsa di lusso molto speciale da Giulia De Lellis. Il rapper ha deciso di condividere il momento su Instagram, mostrando la scatola arancione che, per chi è esperto di moda, è immediatamente riconoscibile. Il contenuto? Una borsa Birkin di Hermés, uno dei modelli più iconici e desiderati della celebre casa di moda. Questo tipo di borsa è noto per la sua esclusività: alcune versioni sono addirittura introvabili e altre possono arrivare a costare centinaia di migliaia di euro. Il modello che Tony ha ricevuto ha un valore che può superare i 21.000 euro.

Un tocco personale: la dedica d’amore

Per rendere il regalo ancora più speciale e personale, Giulia ha fatto aggiungere un dettaglio unico alla borsa: una targhetta con il nome “Tony” inciso. Ma c’è di più: la seconda lettera del nome è stata trasformata in un cuoricino, una romantica dedica d’amore che aggiunge un tocco ancora più intimo al prezioso accessorio.

La Birkin: un oggetto del desiderio

La Birkin, la borsa scelta da Giulia per Tony, è una delle it bag più ambite e riconoscibili al mondo. Il modello, che prende il nome da Jane Birkin, è diventato simbolo di eleganza, status e lusso sin dagli anni Ottanta. Acquistare una Birkin non è per tutti: la maison Hermés ha infatti subito anche denunce per pratiche commerciali scorrette, dato che ottenere una borsa Birkin può risultare un processo lungo e complicato, con una selezione ristretta dei clienti. Possedere una Birkin non è solo una questione di moda, ma anche di prestigio e distinzione sociale.

Con questo regalo, Giulia De Lellis ha dimostrato non solo il suo amore per Tony Effe, ma anche il suo gusto impeccabile e la sua capacità di scegliere regali davvero esclusivi.