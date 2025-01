Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli annunciano la nascita del loro primo figlio in diretta al Grande Fratello, sorprendendo Alfonso Signorini con un divertente retroscena

Luna 16 gennaio 2025, la sorpresa per tutti al Grande Fratello era la connessione con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Avevano appena annunciato la nascita del loro primo figlio e hanno salutato in diretta Alfonso Signorini e i coetanei. Hanno fatto una diretta con i follower per annunciare la nascita del figlio, mentre avevano tenuto tutto nascosto. Si tratta di un bel bimbo nato il 10 gennaio e ci è stato comunicato in prima serata.





Il divertimento dietro le quinte e il gioco di Signorini

Nel corso del collegamento, con il sorriso Giulia ha condiviso un divertente dietro le quinte: ha ammesso di non averlo detto neanche ad Alfonso Signorini che la mattina successiva, il giorno della nascita, le aveva inviato un messaggio per chiedergli notizie. “Te l’abbiamo fatta anche a te“, ha detto il gioioso Giulia. Durante la conferenza, Alfonso ha chiesto alla coppia quando sarebbe diventato zio, ma Pierpaolo e Giulia hanno scelto di tenerlo segreto.

Giulia stava ridendo e diceva ad Alfonso Signorini : “Sei un po’ streghetto” e Pierpaolo aggiungeva : “Peggio dell’oracolo di Delfo”. Fortunatamente tutti si erano divertiti e Stefania Orlando aveva partecipato ancora al Grande Fratello e’doveva anche nascere l’amore fra Giulia e PIERPAOLO tornato ad essere un pilastro del gioco.

Giulia e Pierpaolo, una delle coppie più preferite dagli spettatori, si sono conosciuti alla Grande Fratello e, da quel giorno, la loro storia d’amore ha innamorato il pubblico. La loro ripresa in diretta ha confermato ancora una volta che i fan erano felici della loro notizia.