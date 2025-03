Gli scienziati avvertono che c’è un giorno della settimana in cui non dovresti mai sottoporti a un intervento chirurgico

I ricercatori stanno raccogliendo ulteriori prove per rafforzare le loro scoperte





Gli scienziati hanno recentemente affermato che c’è un giorno particolare della settimana in cui sarebbe meglio pensarci due volte prima di programmare un intervento chirurgico.

All’inizio, potrebbe sembrare sorprendente. Dopotutto, se hai bisogno di un’operazione, la cosa più importante è farla il prima possibile per poterti riprendere e andare avanti con la tua vita. Il giorno della settimana non dovrebbe fare differenza, giusto?

Eppure, secondo un nuovo studio, i pazienti che si sottopongono a un intervento chirurgico in un determinato giorno affrontano un rischio significativamente più alto di morire rispetto a quelli trattati in altri giorni.

C’è un giorno da evitare per gli interventi chirurgici, secondo uno studio (Getty Stock Photo)

Che si tratti di una procedura di routine come una sostituzione dell’anca o di un intervento più critico, i pazienti che si operano di venerdì avrebbero il 10% in più di probabilità di morire.

Questo fenomeno, noto come “effetto weekend”, sembra essere legato alla minore presenza di personale medico senior in servizio durante il fine settimana. Questo è un periodo cruciale in cui il monitoraggio post-operatorio e l’assistenza di follow-up possono fare una grande differenza nel recupero del paziente.

Inoltre, lo studio evidenzia che gli ospedali tendono ad avere un accesso limitato a servizi essenziali come scansioni e test di laboratorio nei giorni di sabato e domenica, il che potrebbe contribuire al rischio aumentato.

Il dottor Raj Satkunasivam dell’Houston Methodist Hospital in Texas, che ha guidato la ricerca, ha spiegato: “I pazienti che si sono sottoposti a interventi chirurgici immediatamente prima del weekend hanno avuto un rischio significativamente maggiore di complicazioni, riammissioni e mortalità rispetto a quelli trattati dopo il weekend.”

Ha inoltre sottolineato: “È importante che i sistemi sanitari valutino come questo fenomeno possa influire sulle loro pratiche per garantire che i pazienti ricevano cure eccellenti indipendentemente dal giorno.”

Per lo studio, i ricercatori hanno analizzato i dati di quasi 430.000 pazienti che hanno subito interventi chirurgici in Ontario, Canada, tra il 2007 e il 2019.

I risultati hanno mostrato che chi si era sottoposto a interventi chirurgici di venerdì aveva un rischio del 9% più alto di morire entro 30 giorni. A 90 giorni, il rischio aumentava al 10%, e dopo un anno era del 12% più alto.

Oltre alla ridotta presenza di personale senior durante il fine settimana, i ricercatori hanno evidenziato altri fattori che potrebbero influenzare questi risultati.

Hanno osservato: “Inoltre, i team del weekend potrebbero essere meno familiari con i pazienti rispetto al team dei giorni feriali che si occupava precedentemente delle cure.”

Lo studio è stato rivoluzionario (Getty Stock Photo)

Sebbene questi risultati siano significativi, gli esperti avvertono che sono necessarie ulteriori ricerche per trarre conclusioni definitive.

“Sono necessari ulteriori studi per comprendere le differenze nelle cure che potrebbero essere alla base di queste osservazioni e garantire che i pazienti ricevano cure di alta qualità indipendentemente dal giorno della settimana,” hanno aggiunto.