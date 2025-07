Gli sparano dieci colpi a bruciapelo: salvo per miracolo il campione MMA Timur Khizriev

Il mondo delle arti marziali miste (MMA) è rimasto sconvolto da un grave attentato avvenuto nelle prime ore del 16 luglio. Timur Khizriev, 29 anni, noto lottatore e campione della Professional Fighters League (PFL), è stato vittima di un attacco armato mentre si trovava nel cortile interno del suo complesso residenziale a Makhachkala, capitale del Daghestan. Due uomini incappucciati hanno aperto il fuoco contro di lui, esplodendo almeno dieci colpi. Nonostante la gravità della situazione, Khizriev è riuscito a salvarsi, riportando ferite alla mano, alla spalla e al torace.





L’attacco è avvenuto intorno alla mezzanotte, quando Khizriev stava scendendo dalla sua auto appena parcheggiata. Le telecamere di sorveglianza presenti nell’area hanno registrato l’intera scena: il lottatore stava recuperando alcuni oggetti dal bagagliaio del veicolo quando due uomini mascherati si sono avvicinati alle sue spalle e hanno iniziato a sparare. Con una prontezza di riflessi straordinaria, Khizriev ha reagito aggredendo fisicamente uno degli assalitori e riuscendo poi a fuggire a piedi.

Le ferite riportate da Khizriev, pur gravi, non sono risultate mortali. Il lottatore è stato colpito da proiettili alla spalla, al torace e alla mano. Subito dopo l’aggressione, i soccorsi sono stati allertati e un’ambulanza lo ha trasportato in ospedale, dove i medici lo hanno dichiarato fuori pericolo. L’episodio ha sollevato grande preoccupazione nella comunità locale e tra i fan delle MMA, che hanno espresso solidarietà al campione.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per identificare i responsabili dell’attacco. Secondo quanto riportato, gli aggressori si sono dati alla fuga a bordo di una Lada Priora bianca, guidata da un terzo complice. Al momento, le forze dell’ordine non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sul possibile movente dell’agguato, ma i media locali ipotizzano che si tratti di un regolamento di conti personale.

🚨В Махачкале расстреляли чемпиона PFL Тимура Хизриева (18-0). Двое в масках подкараулили Тимура во дворе жилого дома на улице Даниялова. Когда он вышел из гелендвагена, нападавшие открыли стрельбу. В спортсмена попали 5 пуль от травмата пистолета. Хизриев в операционной, жив. pic.twitter.com/KnUN4NYRKX — Вестник ММА (@VestnikMMA) July 15, 2025



Timur Khizriev, nato e cresciuto in Daghestan, è una figura di spicco nel panorama delle arti marziali miste. Con un record professionale di 18 vittorie, il lottatore ha raggiunto il culmine della sua carriera lo scorso novembre, quando ha conquistato il titolo dei pesi piuma della PFL sconfiggendo il britannico Brendan Loughnane. La sua abilità e determinazione lo hanno reso uno degli atleti più rispettati nella sua disciplina.

L’attacco a Khizriev rappresenta l’ennesimo episodio di violenza che scuote la regione del Daghestan, spesso teatro di tensioni e conflitti. Tuttavia, l’accaduto ha anche evidenziato la straordinaria forza fisica e mentale del lottatore, che è riuscito a sopravvivere a una situazione estremamente pericolosa.

Le immagini delle telecamere di sicurezza, che mostrano la scena drammatica dell’agguato, sono state acquisite dagli investigatori per cercare di risalire all’identità degli aggressori. Nel frattempo, la comunità delle MMA rimane in attesa di ulteriori sviluppi sull’indagine e sulla salute di Khizriev.

Nonostante le ferite subite e lo shock dell’aggressione, Timur Khizriev ha dimostrato ancora una volta la sua incredibile resilienza. La speranza è che possa riprendersi completamente e tornare presto a dedicarsi alla sua carriera sportiva, che lo ha reso un simbolo non solo per il Daghestan, ma per tutti gli appassionati di arti marziali miste nel mondo.