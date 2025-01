Grande Fratello 2024: lo sponsor Santero si ritira dopo il caos su Helena Prestes

Una vera e propria bufera si è abbattuta sul Grande Fratello 2024, che rischia di perdere un attore importante nel mondo degli sponsor. L’azienda Santero, infatti, ha diramato un comunicato in cui annuncia di aver interrotto l’accordo con il reality show, a causa delle polemiche interne alla Casa. Alcuni tra i fan del programma hanno subito pensato che l’eliminazione di Helena Prestes sia la causa diretta della decisione dell’azienda, che patisce la protesta a oltranza degli internnauti brasiliani che tifavano per la modella.





Secondo le indiscrezioni che circolano sulla rete, non sarebbe altro che la protesta durata giorni dei fan di Helena Prestes a convincere l’azienda Santero a interrompere il contratto con Mediaset per la trasmissione del Grande Fratello 2024. La modella brasiliana, eliminata nel televoto della puntata di venerdì 13 gennaio, è stata penalizzata dalle irrituali del reality detta dal Grande Fratello, che ha “punito i concorrenti più teledipendenti” ordinando loro di indossare continuamente gli auricolari per tre giorni. I fan di Helena lo hanno scambiato per un segnale degli autori per arrangiare l’eliminazione dell’interessata.

La protesta ha riguardato gli sponsor del programma: il Twitter ufficiale dell’azienda Santero è stato sommerso di tweet chiedendo alla ditta vitivivinicola di rescindere il contratto con il Grande Fratello in segno di protesta contro l’eliminazione della modella brasiliana.

Il comunicato ufficiale della Santero: “Una scelta legata a un’analisi interna”

L’azienda vitivinicola si è sentita in dovere di prendere le distanze dallo scandalo. “Ci teniamo a informare gli utenti che abbiamo deciso di interrompere anticipatamente la nostra presenza come sponsor nella Casa del Grande Fratello – si legge nel comunicato ufficiale. – Ci siamo mossi dopo aver fatto una valutazione interna alla ditta e ringraziamo per le segnalazioni ricevute, che ci hanno portato a fare scelte più in linea con la nostra identità. La nostra presenza non è più visibile da ormai due puntate. Ci teniamo però a ribadire che la decisione di non prolungare la nostra collaborazione non è legata né a un concorrente in particolare né alle scelte della produzione del programma.”