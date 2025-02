Grande Fratello, Alfonso D’Apice eliminato: il gesto di Antonio Fico scatena il caos sui social

L’uscita di scena di Alfonso D’Apice dal Grande Fratello ha sorpreso pubblico e concorrenti. Subito dopo l’eliminazione, Antonio Fico ha lanciato una frecciata sui social, alimentando le polemiche.





La recente eliminazione di Alfonso D’Apice dal Grande Fratello ha lasciato senza parole molti telespettatori e gli stessi inquilini della Casa. L’imprenditore partenopeo ed ex volto di Temptation Island ha dovuto abbandonare il reality, scatenando un acceso dibattito sia all’interno del programma che sui social.

Dopo l’uscita di scena, alcuni concorrenti hanno faticato a credere al verdetto, tanto da attendere il suo possibile rientro fino a tarda notte. Anche sui social network si è acceso un dibattito tra chi sosteneva che Alfonso meritasse di restare e chi, invece, riteneva la sua eliminazione inevitabile.

Il presagio di Antonio Maietta e lo scontro con Antonio Fico

Nei giorni precedenti all’eliminazione, l’ex concorrente di Temptation Island Antonio Maietta aveva sollevato un allarme, sostenendo che diversi gieffini volessero spingere Alfonso fuori dal gioco. Un’ipotesi che, alla luce degli eventi, si è rivelata esatta.

Ma la vera polemica è esplosa fuori dalla Casa. Dopo l’uscita di Alfonso, a farsi avanti è stato Antonio Fico, ex di Federica Petagna, con cui il gieffino aveva avuto un acceso confronto. I due avevano discusso animatamente dopo che Alfonso aveva chiesto a Federica se fosse vero il presunto flirt con Antonio, domanda alla quale la ragazza aveva risposto negativamente. Successivamente, Antonio Fico si era presentato al Grande Fratello, esortando Federica a dire la verità, scatenando così un botta e risposta con Alfonso.

Durante quel confronto, Alfonso aveva attaccato Antonio, accusandolo di cercare visibilità e invitandolo a concentrarsi sulla sua professione di venditore di cornetti anziché cercare notorietà in televisione.

Il video di Antonio Fico: frecciata post-eliminazione

A distanza di poche ore dall’eliminazione di Alfonso D’Apice, Antonio Fico ha pubblicato un video sui social che molti hanno interpretato come una chiara provocazione. Nel filmato si sente un brano napoletano il cui testo invita a “tornare a lavorare”, accompagnato dalla scritta: “È il momento di andare a lavorare”, seguita da emoji di risate e una mano che saluta.

Un messaggio che sembra essere una risposta diretta alle critiche ricevute da Alfonso nel reality, alimentando ulteriormente la polemica. I fan del gieffino eliminato non hanno tardato a reagire, accusando Antonio di voler cavalcare l’onda della sua uscita per ottenere attenzione.

Social in fermento: la reazione del pubblico

L’episodio ha generato un acceso dibattito sui social. Da una parte, ci sono coloro che sostengono Antonio Fico, ritenendo che abbia semplicemente risposto alle provocazioni ricevute in precedenza. Dall’altra, i sostenitori di Alfonso D’Apice denunciano quello che definiscono un attacco gratuito, sottolineando come spesso si sfruttino dinamiche sentimentali per ottenere visibilità.

Il reality continua a essere al centro dell’attenzione mediatica, e non è escluso che nelle prossime puntate il conduttore Alfonso Signorini decida di affrontare la questione in diretta. Nel frattempo, la rivalità tra Alfonso e Antonio sembra destinata a non esaurirsi così facilmente.