Grande Fratello: Amanda Lecciso contro Jessica Morlacchi, “Questo è un gioco sporco” – il rapporto si rompe definitivamente

Duro scontro al Grande Fratello tra Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi. Tra accuse, tensioni e alleanze spezzate, la Casa si infiamma di nuove polemiche.





L’ultima puntata del Grande Fratello ha portato con sé momenti di grande tensione, a partire dall’eliminazione di Helena Prestes, che ha generato polemiche sia tra i concorrenti che tra i fan. Molti, incluso l’ex gieffino Alex Belli, hanno espresso dubbi sulla regolarità del televoto. L’attore ha commentato sui social: “Forse il programma dovrebbe tornare al pubblico sovrano che decide REALMENTE le sorti del gioco”.

In questo clima già acceso, un altro episodio ha catalizzato l’attenzione: lo scontro tra Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi. Un rapporto che sembrava solido si è incrinato dopo le accuse dell’ex cantante dei Gazosa, gettando Amanda nello sconforto.

Le accuse di Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi, tornata al Grande Fratello come ospite, ha lanciato accuse pesanti contro Luca Calvani e, soprattutto, Amanda Lecciso. Secondo Jessica, Amanda non l’avrebbe difesa durante una lite con Helena Prestes, un gesto che l’ha ferita profondamente. Durante la diretta, Jessica ha parlato di episodi avvenuti nella Casa, tra cui un momento intimo sotto le coperte con Luca Calvani, creando ulteriore tensione tra i concorrenti.

Amanda è rimasta particolarmente colpita dalle parole di Jessica, considerandole gratuite e fuori luogo. Durante una pausa pubblicitaria, visibilmente scossa, ha commentato: “Ha detto robe gratuite. Una che è fuori ha detto delle robacce. È cattiva”.

Amanda Lecciso: “Questo è un gioco sporco”

Le parole di Jessica hanno fatto crollare Amanda, che ha reagito con rabbia e delusione. “È stata cattiva, veramente cattiva,” ha dichiarato Amanda. “Questa è cattiveria, è voler per forza distruggere le persone e a me non piace. Non ci sono abituata. Non ci sto. Questo è un gioco sporco, al massacro. Perché vuole buttare fango? Solo perché mi sono avvicinata a Luca e mi sono allontanata da lei? È questa la verità!”

Amanda ha poi continuato a sfogarsi, sottolineando come Jessica avrebbe potuto affrontarla direttamente quando era ancora nella Casa: “Hai avuto settimane qui e ti sono venuta a parlare diverse volte. Dimmele le cose. Non che ti fai forte in studio. Cosa hai visto?”

Dopo lo sfogo, Amanda non è riuscita a trattenere le lacrime e si è rifugiata tra le braccia di Javier Martinez, uno dei pochi concorrenti con cui ha costruito un legame autentico. Javier ha cercato di consolarla, ma il momento è stato particolarmente duro per Amanda, che ha vissuto questa situazione come un tradimento.

Gli altri inquilini hanno provato a confortarla, ma Amanda è rimasta ferma nella sua posizione: Jessica ha sbagliato e il suo comportamento è stato ingiusto.Le reazioni del pubblico e le polemiche sui social

Come sempre accade al Grande Fratello, il pubblico non è rimasto indifferente. Sui social media, le opinioni si sono divise tra chi difende Amanda e chi invece sostiene Jessica. Molti hanno sottolineato come le accuse di Jessica siano sembrate fuori luogo, mentre altri hanno apprezzato la sua sincerità. Gli hashtag come #GrandeFratello, #AmandaLecciso, e #JessicaMorlacchi sono diventati rapidamente virali, alimentando un dibattito acceso.

L’amicizia tra Amanda Lecciso e Jessica Morlacchi sembra ormai irrimediabilmente compromessa. Se prima le due condividevano momenti di complicità, ora si trovano su fronti opposti, con Amanda che accusa Jessica di cattiveria gratuita e Jessica che si sente tradita dalla mancata difesa dell’amica.

Questa situazione non solo ha portato tensione nella Casa, ma ha anche aggiunto un ulteriore elemento di discussione tra i fan del reality. Le dinamiche tra i concorrenti continuano a evolversi, dimostrando come il Grande Fratello sia capace di mettere a dura prova anche i legami più forti.