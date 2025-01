Grande Fratello, Amanda Lecciso sorprende tutti: il pubblico la sceglie come la favorita per l’immunità. Un risultato che potrebbe cambiare le dinamiche della casa

Grande Fratello è pronto per un nuovo appuntamento di sorprese e colpi di scena. Lunedì scorso Alfonso Signorini aveva dato appuntamento ai telespettatori per il consueto appuntamento in diretta, giovedì 16 gennaio, il primo senza Helena Prestes che aveva dovuto abbandonare la casa dopo aver perso il televoto contro Shaila Gatta. Ma le sorprese non finiscono qui. Per voti, appunto, è stato lanciato un nuovo televoto che avrebbe decretato due nuovi concorrenti immuni fra i quattro nominati: Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Bernardo Cherubini e Maxime Mbandà.





Voto della giuria contro le sorprese

Sebbene ci fossero quattro candidati, è stato un vero sussulto quando i primi risultati del sondaggio hanno annunciato che Amanda Lecciso era la scelta del popolo. Solo pochi giorni dopo la chiusura del periodo di televoto, Amanda ha raccolto un eccezionale 58,1% dei voti, rendendo del tutto inequivocabile che alla gente piacesse oltre ogni dubbio. Questo è stato uno shock per molti, dopo che Amanda ha dovuto affrontare dure critiche nell’episodio precedente, sia dentro che fuori dalla casa.

La modella e concorrente di questa edizione del Grande Fratello è stata in realtà al centro di numerosi attacchi, in particolare da parte di Jessica Morlacchi, che l’accusò di essere un’ex amica. Le dure parole del cantante colpirono duramente Amanda, tanto da farla piangere. Inoltre, altri coinquilini insieme a Jessica non furono gentili con lei. Tuttavia, in tali avversità, Amanda mostrò un’immensa forza e in qualche modo ha conquistato il cuore del pubblico.

I numeri del televoto e il resto dei candidati

Dietro Amanda, troviamo Lorenzo Spolverato, che pur registrando un buon risultato con il 30,13% dei voti, è ben distanziato dal leader della classifica. Il Decisamente più deludenti i risultati per Maxime Mbandà e Bernardo Cherubini: Maxime con il 6,18% dei voti e Bernardo all’ultimo posto con solo il 5,68% delle preferenze. Tali dati dimostrano che anche a poche ore dal voto potrebbe esserci qualche opportunità di cambiare la situazione, ma come al momento, la tendenza appare piuttosto ovvia.

Il risultato di Amanda Lecciso sarebbe un forte avvertimento per tutti i concorrenti del Grande Fratello. Tuttavia , i feroci conflitti interni tra loro, Amanda e le critiche rivolte a lei sembrano avergli fatto guadagnare l’amore e il sostegno degli spettatori. Ciò potrebbe farla diventare uno dei personaggi centrali di questa stagione e cambiare di nuovo la casa.

Jasmine I successori di Carrisi avranno bisogno del sostegno della gente

Una cosa importante potrebbe essere la felicità di AMANDA che riceve molta compagnia dai parenti, in particolare dalla nipote, Jasmine Carrisi. È noto che il sostegno ha un’enorme affiliazione con la sua famiglia, poiché durante la puntata di ieri sera è stata sentita difendendo con veemenza la sua famiglia dalle critiche degli altri partecipanti. Ad esempio, ieri sera Alfonso Signorini aveva lasciato intendere che avrebbe potuto mandare Jasmine ad andare a trovare Amanda, una mossa che avrebbe certamente reso la situazione ancora più tesa e forse cambiato completamente le dinamiche del campo di gioco. Lei è molto schietta sulle piattaforme online e non ha mai evitava di pronunciare il suo sostegno ad Amanda, soprattutto in relazione al vetriolo vomitato nella loro direzione dalla zia.

Quindi una visita di Jasmine potrebbe benissimo creare ulteriori ondate di emozioni in casa, forgiando nuove alleanze o nuovi scontri. In effetti, il sostegno della famiglia potrebbe dare ad Amanda Lecciso quella spinta in più non solo emotivamente ma anche per consolidare la sua presa tra le preferite del pubblico nel suo complesso.

Con Helena fuori casa, le carte del potere sono cambiate come uno dei volti più attesi e possibili vincenti in questa stagione del Grande Fratello. In effetti, finché non è stata cacciata, Helena era ampiamente percepita come una delle favorite per emergere trionfante.