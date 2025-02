Grande Fratello, Bernardo Cherubini svela un retroscena choc su Jovanotti: “Non mi ha ancora parlato”

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Bernardo Cherubini rivela il misterioso rapporto con il fratello Jovanotti e le difficoltà nel reintegrarsi nella vita quotidiana.





Bernardo Cherubini ha recentemente rivelato alcuni dettagli sorprendenti riguardo il suo rapporto con il famoso fratello Lorenzo Cherubini, meglio conosciuto come Jovanotti. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello, l’ex concorrente ha dovuto affrontare una serie di difficoltà nel rientrare alla vita di tutti i giorni. La sua esperienza nella Casa del reality non è stata affatto semplice, tanto che ha descritto il ritorno alla vita normale come una vera e propria “prova”.

Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, Bernardo ha parlato anche della sua difficile relazione con il fratello Jovanotti, svelando che, nonostante abbia cercato di contattarlo, non è riuscito a parlare con lui. “Sai che io non sono ancora riuscito a parlargli? Gli ho pure mandato dei messaggi, ma adesso è in promozione con il disco e forse non li ha letti”, ha spiegato Bernardo. Sembrerebbe che Jovanotti non sia troppo contento della sua partecipazione al reality, il che ha alimentato il mistero tra i due.

Il giovane ex gieffino ha anche rivelato che, nonostante il possibile disaccordo del fratello, non si è pentito della sua scelta di partecipare al Grande Fratello. “Lui non era d’accordo? Io invece sì, perché a me serviva un’esperienza del genere. Serviva fare questo viaggio. Un viaggio all’interno di me stesso”, ha detto Bernardo, riflettendo sull’importanza del reality nella sua vita.

Tuttavia, Bernardo ha aggiunto che non tornerebbe mai nella Casa: “No, io non ci vorrei tornare. Amo la libertà. Rimanere chiusi lì dentro è stata una grande prova.” La sua esperienza sembra avergli permesso di fare un bilancio della sua vita e dei suoi desideri, ma il difficile rapporto con Jovanotti resta ancora un capitolo aperto.

La situazione tra i due fratelli è destinata a rimanere sotto i riflettori, e sicuramente i fan sono curiosi di sapere se Bernardo e Jovanotti riusciranno a superare questa fase di incomunicabilità