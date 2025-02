Grande Fratello: Bugie e Tradimenti, Zeudi Mente a Chiara sul Bacio con Alfonso?

Scoppia il caos al Grande Fratello: Alfonso D’Apice eliminato, Zeudi nega il bacio con lui, ma i video la smentiscono. Cosa sta succedendo?





Entrato nella Casa del Grande Fratello con l’intenzione di creare un triangolo amoroso simile a quello di Perla Vatiero e Mirko Brunetti, coinvolgendo l’ex fidanzata Federica Petagna e il tentatore di Temptation Island Stefano Tediosi, Alfonso D’Apice ha invece intrapreso una relazione con un’altra concorrente, Chiara Cainelli, precedentemente legata a Javier Martinez.

Durante la puntata di lunedì 17 febbraio, nel corso del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, il concorrente è stato eliminato dal pubblico. Prima della sua uscita, ha però innescato tensioni tra Mariavittoria e Tommaso con una rivelazione sorprendente: la dottoressa avrebbe espresso il desiderio di concludere la relazione con il toscano per iniziarne una con lui.

Dopo l’eliminazione tramite televoto, Alfonso D’Apice è tornato sui social media. Essendo stato il meno votato, ha dovuto abbandonare la Casa, lasciando i suoi compagni di avventura sorpresi, in particolare Chiara Cainelli, con cui stava vivendo una storia. Appena uscito, Alfonso ha commentato: “Va bene, è andata benissimo così. Mi dispiace non aver potuto portare il nome di Napoli più avanti. È stata una bellissima esperienza. Un bacio”.

Recentemente, un video che mostra Chiara e Zeudi discutere di Alfonso ha suscitato grande interesse tra il pubblico del reality show. Nel video, pubblicato su X, Zeudi assicura a Chiara che non c’è stato alcun bacio tra lei e Alfonso. Tuttavia, questa affermazione è stata immediatamente messa in discussione, poiché esistono prove video evidenti che dimostrano il contrario.

Il bacio tra Zeudi e Alfonso, attuale fidanzato di Chiara, è avvenuto il 26 dicembre ed è stato ampiamente documentato e condiviso sui social media, con immagini dei due abbracciati a letto. Le parole di Zeudi hanno scatenato un’ondata di polemiche e critiche da parte del pubblico, che l’ha accusata di mentire a quella che dovrebbe essere una sua amica all’interno della casa.

Tra i commenti al video su X, si leggono accuse come: “Ormai non ci sono più parole per questa qui… la cosa grave è che ha le zelena che le giustificano tutto. Sono assurde”, e “Mi sa che ha problemi seri, bugiarda patologica. Non capisco perché in puntata non fanno mai vedere le sue bugie”. Un altro spettatore indignato ha aggiunto: “Questa ragazzina mente spudoratamente sapendo di mentire perché sa, e questo confermato da lei stessa, che il Grande Fratello non fa mai vedere le sue clip con i vari discorsi fatti a ognuno degli inquilini”.