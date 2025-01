Grande Fratello: caos in casa e Ilaria Galassi ammette le sue colpe dopo il fatto choc

La prossima puntata del Grande Fratello si preannuncia intensa, dopo gli avvenimenti turbolenti della scorsa settimana. Nella notte di lunedì, i concorrenti sono stati protagonisti di litigi e battibecchi. Helena Prestes ha attaccato verbalmente Shaila Gatta con parole dure. Nel frattempo, Lorenzo Spolverato è stato criticato dagli altri per aver sostenuto Maria Monsè, mentre qualcuno potrebbe aver esagerato.





Le urla provenienti dalle camere hanno insospettito gli altri poco prima dell’alba. In cucina, i partecipanti hanno udito gli strilli di Ilaria Galassi ed Helena, mentre Chiara Cainelli era visibilmente scossa: “Le sta mettendo le mani addosso, non ci credo”. Il pubblico ha assistito di stupore mentre la regia interrompeva l’audio per riprendere il giardino deserto, il solito espediente per oscurare fatti delicati.

Nonostante la scena sia sfuggita, la notizia ha fatto presto il giro dei social con varie congetture. Si pensa che Ilaria rischi la squalifica. Parlando con Jessica Morlacchi, ha ammesso il timore di sanzioni per come si è comportata con Helena.

“Spero prendano provvedimenti per come mi sono mossa”, ha affermato, sapendo di aver esagerato. “Sì, che paghino anche me, tanto uscirà fuori tutto”, ha aggiunto, pronta ad accettare le conseguenze.

Nel proseguire, Jessica ha lasciato intendere punizioni severe, ma la regia ha censurato. Sebbene non sia ancora deciso, si continua a speculare, anche se non è chiaro se sia andato oltre insulti e minacce.

Lunedì prossimo Alfonso Signorini parlerà della vicenda, non escludendo sanzioni.

Il Grande Fratello mantiene alta l’attenzione con alti e bassi che tengono il pubblico col fiato sospeso. Gli sviluppi delle prossime puntate saranno certamente discussi.