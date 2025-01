Grande Fratello, dopo il ritiro di Jessica Morlacchi, chi rischia l’eliminazione?

Nella puntata del Grande Fratello del 8 gennaio 2025, si è verificato un grande colpo di scena, con il ritiro spontaneo della cantante Jessica Morlacchi. Ha deciso di lasciare il gioco dopo le violente polemiche agli altri partecipanti. La decisione è stata presa dopo che Alfonso Signorini ha annunciato le nomination d’ufficio che hanno coinvolto Jessica con Helena Prestes e Ilaria Galassi. Pertanto, la cantante ha lasciato la Casa una volta per tutte, nonostante i tentativi da parte del conduttore, delle opinioniste e degli altri proprietari.





Ritiro di Jessica Morlacchi: cosa c’è dietro la decisione?

Jessica Morlacchi ha spiegato che la sua decisione di abbandonare lo show era premeditata, ma che il provvedimento disciplinare più recente ha spinto la sua decisione. La cantante ammette di aver sognato di partecipare allo spettacolo per anni, ma le dinamiche in casa, in particolare le violente lotte contro i suoi partner, l’hanno spinta a prendere una decisione così radicale.

“Era da tempo che volevo prendere questa decisione drastica e questa misura mi ha dato la spinta per lasciare definitivamente lo show”, ha detto Jessica. Il ritiro della partecipante ha sorpreso tutti e ha ovviamente provocato polemiche e discussioni tra gli attuali partecipanti. Le ombre sono state trasformate in Ilaria Galassi e Helena Prestes, che erano coinvolti nelle stesse nomination. La domanda di tutto il pubblico è: come reagirà il gruppo, che improvvisamente ha perso uno dei suoi protagonisti principali?

Nuove nomination e televoto

Nonostante il dolore per quanto accaduto a Jessica Morlacchi, la puntata è stata scandita dalle consuete nomination. I concorrenti coinvolti in quest’ennesima eliminazione sono stati Luca Calvani, Tommaso Franchi, Shaila Gatta, Ilaria Galassi e Helena Prestes. Tuttavia, c’è da sottolineare una differenza: non è stato chiesto al pubblico di salvare il proprio preferito, ma di scegliere chi eliminare. La domanda posta infatti è stata: “Chi vuoi eliminare?”.

Il televoto è subito partito e si è immediatamente sviluppata una corsa a sorpresa tra i gieffini. Se Luca Calvani, Tommaso Franchi e Ilaria Galassi sembrano alquanto traiettori, le cose si fanno bollenti per Shaila Gatta ed Helena Prestes, entrambe appoggiate da un bel numero di voti negativi. Al momento sembra che sia Shaila Gatta la più votata per l’eliminazione: non pochi sono rimasti meravigliati per questa notizia, dal momento che del reality è uno dei volti più noti in circolazione, anche a causa del suo vissuto di ex Velina.

I tanti sorrisi di felicità di Shaila e le sue doti canore con Big Brother Melita Militello Resta sempre aggiornato con la nostra pagina dedicata sia alle anticipazioni delle esterne dei tronisti maschi che delle troniste donne

Sorprese del televoto

Secondo le prime indicazioni in nostro possesso, pubblicate da Biccy e da altri ggior siti di gossip, i voti fanno propendere all’eliminazione di Shaila Gatta ed Helena Prestes, per la quale però la situazione sembra decisamente peggiore rispetto alle altre figure in gioco. Tutto può ovviamente cambiare, tuttavia la tensione tra i Gieffini è alle stelle, favorita anche dalle rivelazioni che si stanno facendo in diretta.

Molti ascoltatori sono rimasti sorpresi per quanto riguarda la posizione in televoto di Shaila Gatta, dato che fin dall’inizio del percorso nel reality è stata una figura molto discussa. Sarà possibile capire se queste indicazioni saranno confermate oppure parliamo di sostanziali cambiamenti solamente nelle prossime ore.

Gli internauti si spaccono

Su facebook e sui social in generale c’è una vera e propria frattura che si sta creando tra i fan di Shaila Gatta e quelli di Helena Prestes. Molti internauti hanno fatto sentire la loro opinione a riguardo. Questa VIP edition del Grande Fratello sta partendo con il botto e non si risparmia nei colpi di scena e nei drammi che si stanno consumando sotto gli occhi degli italiani.

Ormai come sempre, spetta al pubblico decidere il destino del programma e chi meriterebbe la permanenza nella casa più spiata d’Italia. La scommessa è quindi la prossima nomination, il prossimo televoto e la prossima puntata del Grande Fratello. Mentre si pensa allo spin off di questa edizione tutta al femminile, vittima a causa dell’abbandono volontario di Jessica Morlacchi, la permanenza delle VIP nella casa diventa sempre più spinosa e drammatica ed un pubblico sempre più attento e partecipe.