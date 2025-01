Grande Fratello, Helena a un passo dall’addio: “Sto impazzendo” dopo la discussione con Jessica

La tensione è salita alle stelle nella casa del Grande Fratello venerdì notte, quando Helena Prestes ha avuto un momento di crisi dopo una discussione infuocata con Jessica Morlacchi. Dopo l’incidente, Helena è stata separata dal gruppo e portata in suite per calmarsi. Pochi istanti dopo, Javier Martinez l’ha raggiunta, e insieme hanno trascorso del tempo a parlare e riflettere sulla situazione.





Helena, visibilmente scossa, ha confidato a Javier: “Non ce la faccio più. No, non va bene, non posso stare qua. Sto davvero impazzendo”. Javier ha cercato di tranquillizzarla, suggerendole di passare la notte in tranquillità e valutare la situazione il giorno successivo. Nonostante le parole rassicuranti, Helena sembrava decisa a lasciare il programma. Dopo essersi addormentata, Javier è tornato nella casa e ha spiegato agli altri concorrenti che la situazione stava diventando delicata e che Helena, pur avendo espresso l’intenzione di andarsene, aveva scelto di aspettare.

Nel frattempo, il team di Helena è intervenuto sui social media tramite il profilo ufficiale della fotomodella, esprimendo una forte denuncia contro i comportamenti e le frasi subite dalla concorrente all’interno della casa. Le parole offensive, tra cui “Non sai nemmeno com’è fatto il pane” e “Torna da dove sei venuta”, sono state definite non solo denigratorie, ma anche razziste e classiste.

Il team ha poi richiesto alla produzione del Grande Fratello di prendere seri provvedimenti contro tali attacchi, al fine di proteggere Helena e tutelare il pubblico da questi comportamenti. La tensione all’interno della casa ha sollevato preoccupazioni, e il pubblico è in attesa di vedere come la situazione evolverà, con molti che si schierano a favore della modella, esprimendo solidarietà per il trattamento che ha ricevuto.