Grande Fratello, Helena e Javier esultano: “Ragazzi, è fatta!”, e i fan degli Helevier impazziscono

Il Grande Fratello 2025 si è concluso con la vittoria di Jessica Morlacchi, ma per Helena Prestes, arrivata al secondo posto, il bilancio finale è comunque positivo. La modella brasiliana ha vissuto un’esperienza che l’ha vista protagonista non solo per il suo percorso all’interno della Casa, ma anche per una storia d’amore nata sotto i riflettori. Il legame con il pallavolista Javier Martinez, conosciuto durante il reality, ha catturato l’attenzione del pubblico, trasformandosi in uno dei momenti più emozionanti di questa edizione.





Entrata nella Casa il 19 settembre, Helena Prestes ha vissuto sei mesi intensi, tra strategie di gioco, rapporti di amicizia e momenti di riflessione personale. Tuttavia, uno degli eventi più significativi del suo percorso è stato l’incontro con Javier Martinez, che ha dato vita a un sentimento forte e inaspettato. La loro relazione è diventata un punto di riferimento per entrambi, offrendo supporto reciproco in un contesto spesso difficile come quello del reality.

Nonostante il secondo posto, Helena ha affrontato la finale con serenità, archiviando rapidamente la delusione per la mancata vittoria. Subito dopo la proclamazione della vincitrice, la modella ha festeggiato nei camerini insieme a Javier e agli altri ex concorrenti. Le stories pubblicate su Instagram dal pallavolista raccontano una serata all’insegna della spensieratezza, con brindisi e balli in compagnia di volti noti come Mattia Fumagalli, Federico Chimirri, Yulia Bruschi, Luca Calvani e Amanda Lecciso.

Durante la festa, Helena ha improvvisato un balletto davanti a un gruppo di fan entusiasti, indossando una minigonna decorata con la bandiera dell’Argentina, un omaggio affettuoso al paese di origine di Javier Martinez. Il gesto ha suscitato grande entusiasmo, con il pallavolista che, sullo sfondo, applaudiva con un sorriso complice. Questo momento simbolico ha confermato il forte legame tra i due, che si sono sostenuti a vicenda durante tutto il percorso nel reality.

Nel corso della finale, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto rivolgere un messaggio speciale a Helena, sottolineando l’importanza della sua relazione con Javier: “Mi raccomando, non sprecare questa occasione con Javier. Prendetevi cura di questo sentimento”. Un invito a proteggere un amore nato in un contesto straordinario, ma che ora dovrà affrontare la prova della vita reale.