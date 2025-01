Grande Fratello, Helena in difficoltà: chiesto intervento psicologico dopo il triangolo con Zeudi e Javier

Helena chiede aiuto psicologico mentre la produzione del Grande Fratello alimenta una dinamica fake. Nuove indiscrezioni sulle condizioni della concorrente

Helena Prestes sta attraversando un momento molto delicato all’interno della Casa del Grande Fratello 2024. Le ultime indiscrezioni rivelano che la concorrente avrebbe chiesto aiuto psicologico dopo una serie di eventi che l’hanno messa sotto enorme pressione. La sua situazione è peggiorata a causa di un triangolo sentimentale che coinvolge Zeudi e Javier, due concorrenti che, secondo alcune voci, avrebbero instaurato una relazione costruita ad hoc dalla produzione del programma per aumentare gli ascolti.





Secondo Agent Beast, una pagina di X, il legame tra Zeudi e Javier sarebbe stato “orchestrato” per motivi televisivi, con lo scopo di creare una dinamica di conflitto tra i concorrenti, in particolare con Helena. Questo triangolo sarebbe stato alimentato dalla produzione, che avrebbe chiesto a Javier di mantenere una posizione ambigua tra le due donne per aumentare il dramma e le tensioni all’interno della Casa.

Il triangolo fake: le accuse alla produzione

Helena sembra soffrire molto per questa situazione, con il suo stato psicologico che si è deteriorato, tanto che il suo management ha richiesto che non fosse “screditata” pubblicamente nel programma. Secondo Agent Beast, Zeudi, inizialmente restia a entrare nel triangolo, avrebbe poi accettato il suo ruolo “per necessità di visibilità”, mentre Javier è stato messo sotto pressione per alimentare la dinamica televisiva.

A quanto pare, il confronto tra Helena e Zeudi rappresenterà il momento clou per far emergere la verità su questa vicenda. Il triangolo potrebbe essere smascherato, con Javier messo alle strette dalla situazione.

L’intervento psicologico richiesto

La tensione ha raggiunto un punto tale che è stato richiesto un intervento psicologico per Helena. Le condizioni psicologiche della concorrente sono diventate motivo di preoccupazione, tanto che, secondo le ultime indiscrezioni, il rischio di un ritiro dal programma non è da escludere.

Nel corso della puntata in diretta del 30 gennaio, Alfonso Signorini potrebbe fare chiarezza su quanto accaduto, e sulla verità che si cela dietro questa nuova polemica che coinvolge Helena, Zeudi e Javier. Il pubblico sta seguendo con attenzione la vicenda, che potrebbe avere ripercussioni sul corso del programma e sulle dinamiche interne al reality.