Grande Fratello, Helena Prestes eliminata: il televoto sancisce l’addio tra polemiche e tensioni nella Casa

Nel corso della puntata del Grande Fratello del 13 gennaio 2025, un evento imprevisto ha colpito il pubblico: l’eliminazione di Helena Prestes. La serata è stata contraddistinta da tensioni e animosità, soprattutto tra Helena, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi, che erano state nominate d’ufficio per via del loro comportamento.





Il percorso nella Casa 2.0 degli ospiti vip si è aperto con Alfonso Signorini che ha trasmesso e sottolineato la gravità delle incomprensioni tra le gieffine. Ilaria ha espresso il suo dispiacere: “Non Lavarsi i capelli e fare i selfie in camerino era da zerbino. […] Era ridicolo rimanere qua dopo queste immagini”. Stesso sentimento anche per Helena che ha ammesso di sentirsi in colpa: “Mi vergogno, ma sono umana, ho fatto un errore, ma non vorrei uscire”.

Infine, durante il televoto, a Helena è stato assegnato il 50,96%, mentre Shaila Gatta il 43,12%. Mentre, Ilaria e gli altri concorrenti hanno avuto percentuali molto minori. L’uscita di questa concorrente ha avuto degli effetti in casa: alcuni hanno dichiarato che “sperava” che uscisse, mentre Jessica era dispiaciuta per le sue affermazioni con le compagne.Altro momento importante della serata è stato, il confronto tra Jessica e Luca Calvani, dove la concorrente ha di nuovo criticato il comportamento del partecipante e di Amanda Lecciso.

L’aria in casa è molto tesa, quindi le cose si complicano con le nuove nomination ovvero le nuove nomination, ossia la loro permanenza nella Casa 2.0, di Amanda, Bernardo, Lorenzo e Maxime che subiranno un nuovo televoto. In definitiva, l’eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello 2025 ha rappresentato un dejà vu del reality show di Canale 5, ponendo l’accento sulla complicata interazione tra i concorrenti e mostrando le conseguenze del loro comportamento nella Casa.