Grande Fratello, Helena Prestes sotto i riflettori: le telecamere la beccano mentre osserva Javier e Chiara

Helena Prestes è indubbiamente una delle protagoniste più controverse di questa edizione del Grande Fratello, e anche stavolta non ha deluso. I rumors dell’ormai prossima squalifica, che molti davano per certa dopo la vicenda con Jessica Morlacchi, Helena è sempre ancora rimasta nella Casa, finendo direttamente al televoto nominale.





E, chissà, potrebbe finire in quello per l’eliminazione della prossima settimana. La presenza di Helena Prestes nella Casa ha scatenato la passione dei suoi fan, italiani e non: quelli del Brasile in primis, e i suoi rapporti con gli altri concorrenti sono sempre scrutinati all’ordine del giorno.

Nell’arco del suo percorso, ha avuto una relazione così speciale con Lorenzo, come con Javier, ma anche e ora con Zeudi. Tuttavia, giusto prima della diretta televisiva di mercoledì scorso, ha deciso di terminare il suo legame con Zeudi, mentre sembra riconnettersi con Javier.

La faccenda si è complicata nel momento in cui Chiara Cainelli ha passato del tempo con Javier, incuriosendo Helena. Non solo i fan, ma Helena stessa e ha indagato su come i due stessero spendendo il loro tempo. Guardando la situazione da lontano, Helena sembra bruciarsi di gelosia per quanto Javier stia stretto a Chiara: il bacio con Jessica non sembra piacerle.

Citadeltelecamere alcolite per provare la nuova sfida: analizziamo il Momento- alla guida della festa del giovedì, la telecamera ha inquadrato Helena che continuava a girare, guardando dalla spalle, la situazione tra Javier e Chiara. Momento che non passò inosservato: i social e i forum ci si sono scatenati, scrivendo ogni ipotesi possibile su quanto stesse accadendo. “Helena sembra già isterica, vuole capire cosa fa e sta già confusa. Se Chiara riuscisse a farla squalificare, sarebbe un benedetto miracolo” scrive un fan online. Helena non ha preso comunque bene il tempo passato tra Javier e Chiara. “