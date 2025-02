Grande Fratello, Helena scivola sul regolamento: spoiler sui telespettatori e polemiche in arrivo

Dopo la puntata del Grande Fratello, Helena ha svelato dettagli dall’esterno e ha rischiato di infrangere il regolamento. Ecco cosa è successo dietro le quinte

Helena Prestes ha suscitato non poche polemiche dopo l’ultima puntata del Grande Fratello. Dopo il collegamento con Alfonso Signorini, la modella brasiliana si è lasciata andare a dichiarazioni che hanno subito fatto scalpore, generando discussioni sui social e alimentando sospetti di un possibile violazione del regolamento. Il motivo? Una frase sussurrata a Stefania Orlando riguardo alla relazione con Zeudi Di Palma.





Nel corso del reality, la relazione tra Helena e Zeudi aveva suscitato molte attenzioni. Inizialmente, le due sembravano essere molto legate, tanto da alimentare il fandom chiamato “Zelena”. Tuttavia, dopo che Helena ha iniziato una storia con Javier, i rapporti con Zeudi sono diventati tesi, soprattutto perché la modella brasiliana aveva notato che Zeudi, nonostante un flirt breve con l’argentino, nutriva ancora una forte infatuazione per lei.

Nel corso della notte tra lunedì e martedì, Helena ha parlato con Stefania Orlando e ha rivelato un’informazione che ha scatenato immediatamente l’attenzione del pubblico. Quando Stefania le ha detto che con Zeudi era stata chiara, Helena ha risposto con una frase che potrebbe essere considerata un spoiler per i telespettatori: “Sì, però non è visto così. Te lo dico io. Da chi? Non posso dirlo”. Stefania, cercando di capire meglio, ha insistito: “Ma qua dentro o fuori?”. Helena ha quindi confermato che si trattava di opinioni provenienti dall’esterno, dicendo “fuori”, facendo riferimento ai commenti del pubblico.

La domanda che molti si pongono ora è se questa rivelazione di Helena abbia infranto il regolamento del Grande Fratello. Infatti, portare informazioni dall’esterno è una violazione delle regole stabilite dal programma, in quanto potrebbe influenzare i comportamenti e le dinamiche all’interno della casa. I telespettatori sono ora divisi tra chi pensa che si tratti di una semplice confidenza e chi invece ritiene che Helena abbia cercato di manipolare la percezione del pubblico a favore della sua immagine.

La rivelazione ha sicuramente acceso il dibattito sui social, dove molti utenti stanno commentando il comportamento di Helena e cercando di capire se la sua frase potrebbe portare a provvedimenti da parte della produzione. Non resta che aspettare la prossima puntata per vedere se la situazione avrà ripercussioni dirette sulle dinamiche della casa.