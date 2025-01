Grande Fratello: il conflitto tra Eva Grimaldi e Stefania Orlando esplode in un’accesa lite, scatenando emozioni forti e nuove dinamiche tra i concorrenti

In occasione della puntata del Grande Fratello del 16 gennaio 2025 si è consumato un drammatico litigio tra Eva Grimaldi e Stefania Orlando, che ha messo a dura prova la loro amicizia. Tutto è iniziato durante il salvataggio a catena, quando Eva ha espresso la scelta di non salvare Stefania, ma Alfonso D’Apice. Questo atteggiamento è bastato per far esplodere la concorrente che ha iniziato a parlare in diretta di “falsa” e “vipera”, esclamando infine “Sei falsa! Non venire più a dirmi di non cambiare letto per dormire con me!”.





La replica di Eva e l’escalation del rapporto

Con una presa di posizione, Eva tentava di giustificarsi dicendo semplicemente “Volevo dare spazio a un ragazzo più giovane, non posso pensare con la mia testa?”. Frasi che però non solo non hanno spezzato la tensione, ma hanno addirittura acceso un ulteriore scintilla tra le due donne, poichè Stefania commentava “Pensavo fossi più signora, non così aggressiva! “. Situazione che però perde le staffe quando Eva prova persino ad ammettere che prova gelosia nei confronti suoi, visto che nell’ultimo periodo preferisce dormire con Amanda Lecciso.

Le reazioni degli altri concorrenti

Una scena che non è passata inosservata agli altri concorrenti come Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, che invece si sono schierate dalla parte di Stefania. Infatti, mentre Beatrice invitava Eva a chiedere scusa per la sua scelta Cesara commentava “è stata una cattiveria! “.

Le due si sono dichiarate poi d’accordo nell’onorare la scelta di Eva qualora avesse deciso di andarsene. Il fatto ha poi scatenato una serie di discussioni sui social poiché molti telespettatori hanno commentato in merito questo avvenimento, dopo che a più riprese si è parlato di quanto le amicizie ma anche le rivalità possano influenzare il comportamento dei concorrenti in un contesto tanto stressante. Si tratta dunque di un momento-cerniera della stagione, visto che per le argomentazioni sopra dette la lite tra Eva Grimaldi e Stefania Orlando rimane uno dei momenti più discussi della stagione.