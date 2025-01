Grande Fratello, il pubblico si scaglia contro la regia per la mancanza di inquadrature su Tommaso e Mariavittoria

Durante la puntata di giovedì 23 gennaio del Grande Fratello, andata in onda in prima serata, il programma ha sorpreso il pubblico con un episodio ricco di colpi di scena e nuove dinamiche tra i concorrenti. In particolare, l’ingresso di alcuni ex concorrenti eliminati in precedenti puntate ha creato un’ulteriore tensione tra gli abitanti della casa. Tuttavia, un altro aspetto ha suscitato l’attenzione dei telespettatori: l’atteggiamento della regia nei confronti di Tommaso e Mariavittoria, la coppia che ormai da tempo ha conquistato una solida base di fan.





Nonostante il reality abbia mostrato numerosi momenti di confronto tra i concorrenti, i fan della coppia “Tommavi” si sono scagliati contro la regia per quella che appare come una “snobbatura” nei confronti dei due. Molti spettatori hanno infatti notato che, durante la puntata, le telecamere sembravano evitare deliberatamente Tommaso e Mariavittoria, lasciando il pubblico senza la possibilità di seguire i loro momenti insieme.

Il disappunto dei fan è esploso in rete, con numerosi messaggi di protesta pubblicati su X (ex Twitter). I sostenitori dei due concorrenti hanno chiesto maggiore visibilità per loro, accusando la produzione di non offrire un trattamento equo a tutti i partecipanti del reality. Un fan ha scritto: “Pensate come siamo ridotte: costrette a fare le Sherlock per cercare di vederli. Questa è mancanza di rispetto non solo verso loro, ma anche verso di noi spettatori. Tutti dovrebbero essere inquadrati a turno.”

Altri hanno espresso il loro disappunto con tweet ancora più accesi, come questo: “Regiaaaaa, almeno 3 minuti sulle altre persone… basta con la regia che ci mostra sempre le stesse persone! #Tommavi merita più spazio”. La polemica ha raggiunto toni accesi con messaggi del tipo: “Regia, la finite di censurare i #Tommavi? Siamo stanchi dei teatrini di questi 4 falliti che non fanno altro che sputare cattiveria, vogliamo vederli!”

In molti si sono chiesti perché la produzione non conceda maggiore visibilità a una delle coppie più amate dal pubblico, lasciando così spazio a discussioni sulla trasparenza e la correttezza del trattamento riservato ai concorrenti all’interno della casa.