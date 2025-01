Grande Fratello, il video completo scagiona Giglio: le scuse che hanno cambiato tutto

Un video scagiona Giglio dopo la polemica sull’omofobia. Il concorrente del Grande Fratello chiarisce la sua posizione, ma il dibattito continua

Le ultime ore nella Casa del Grande Fratello sono state segnate da una vera e propria tempesta sui social, riguardante Giglio e Javier. Il loro dialogo su Zeudi ha suscitato forti reazioni, soprattutto quando Giglio ha fatto un commento che molti hanno interpretato come un attacco alla bisessualità della concorrente. In particolare, durante una conversazione tra i due, Giglio ha tirato in ballo Adamo ed Eva, suscitando subito un’ondata di polemiche.





Il commento, che è stato rapidamente etichettato come omofobo, ha fatto esplodere una serie di reazioni sui social, con molti utenti che hanno condannato le sue parole. “Quello che sembrava più normale e simpatico ha fatto il commento più omofobo che esista”, scrivevano alcuni, mentre altri invitavano a mandare il video in puntata per mostrare la vergogna di certi discorsi.

Tuttavia, poco dopo la polemica, è emerso un dettaglio che ha cambiato la percezione degli eventi. Un video completo ha svelato che, dopo il commento controverso, Giglio si è immediatamente rivolto verso la telecamera, chiedendo scusa e spiegando che si trattava di una semplice battuta. “Era una battuta, lui poi si è girato verso la telecamera e si è scusato immediatamente, dicendo che ovviamente stava scherzando”, hanno precisato alcuni utenti, sottolineando la sua intenzione di non offendere nessuno.

Non solo: Giglio ha anche chiarito la sua posizione, aggiungendo: “Donna e donna è stupendo, uomo e uomo è stupendo, era una battuta e lo sottoscrivo”. Javier, che era presente al momento del confronto, ha confermato e appoggiato le parole di Giglio, aggiungendo: “Esatto”. Questo ha portato molti a riflettere su quanto il contesto e le scuse esplicite abbiano cambiato l’interpretazione delle sue parole.

Il video non tagliato ha quindi messo in luce un aspetto che molti avevano omesso: Giglio, pur facendo una battuta infelice, ha cercato di rimediare immediatamente. Tuttavia, la polemica non si è placata facilmente, e alcuni utenti su X hanno sottolineato che, pur accettando le scuse, il momento resta delicato. “Si è accorto che lo stavano riprendendo e ha messo una toppa”, hanno commentato alcuni, suggerendo che le sue scuse siano state un tentativo di riparare la situazione una volta accortosi delle riprese.

Nonostante le scuse e il chiarimento, il dibattito sul comportamento di Giglio continua. Le conseguenze potrebbero essere serie, e alcuni chiedono ancora più trasparenza da parte del concorrente. Sarà interessante vedere come questa situazione si evolverà durante la puntata del Grande Fratello in prime time, con tutti gli occhi puntati sullo sviluppo del confronto.