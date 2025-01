Grande Fratello: Javier sbotta contro Chiara, rottura totale tra i due dopo una notte di tensione nella casa

Il pallavolista argentino perde la calma durante un confronto con Chiara Cianelli. Il video del litigio diventa virale, dividendo i fan del reality.





Il clima nella casa del Grande Fratello si fa sempre più teso, e il protagonista dell’ultimo scontro è stato Javier Martinez, il pallavolista argentino. Dopo un periodo di grande sintonia con Chiara Cianelli, i due sono arrivati alla rottura totale durante una conversazione in camera da letto. Una frase pronunciata da Chiara ha fatto perdere la pazienza a Javi, di solito una persona molto calma e pacata.

Tutto è iniziato quando Chiara ha insinuato che Javi fosse un “paciere”, qualcuno che non prende mai una posizione chiara all’interno della casa. Una definizione che il pallavolista ha vissuto come un attacco personale, scatenando una sua reazione inaspettata.

“Adesso mi fai girare i c…i”: la rabbia di Javi

Inizialmente, Javier ha risposto con sarcasmo: “Giusto, è proprio la mia natura così”, ma subito dopo ha attaccato direttamente, evidenziando che quella frase non fosse un’idea originale di Chiara.

“Questo pensiero non mi sembra molto tuo. Mi fa girare un po’ i c…i perché non è la prima volta che lo sento. Io mi sbilancio, e anche molto.”

Le parole di Chiara hanno toccato un nervo scoperto per Javi, spesso accusato da altri concorrenti come Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta di “fingere di essere un buono”. Quando Chiara ha provato a spiegarsi, Javi non è stato disposto ad ascoltare, lasciando la stanza per sfogarsi nel giardino.

I commenti dei fan e il sostegno degli altri concorrenti

Il litigio tra Javi e Chiara è diventato rapidamente virale sui social, con i fan che si sono schierati dalla parte del pallavolista. “L’ha smascherata”, hanno scritto molti utenti, lodando Javier per aver capito i “giochi” degli altri concorrenti.

In giardino, Javier ha raccontato tutto a Luca Calvani e Amanda Lecciso, che lo hanno sostenuto e incoraggiato. “Lei continuava ad arrampicarsi sugli specchi”, ha detto Javi riferendosi a Chiara. Anche Luca gli ha chiesto se fosse riuscito a gestire la situazione con calma, e Javi ha risposto: “Sì, abbiamo litigato bene.”

Lo scontro tra Javier e Chiara potrebbe segnare un punto di svolta nelle dinamiche della casa. Se da un lato Javi ha mostrato un lato più deciso della sua personalità, dall’altro Chiara dovrà affrontare le conseguenze di questa discussione, che potrebbe isolarla ulteriormente dagli altri concorrenti.