Grande Fratello, Jessica Morlacchi su Helena Prestes: il gesto inaspettato dopo il reality

Jessica Morlacchi, ex concorrente del Grande Fratello, ha svelato un retroscena sorprendente riguardo il suo rapporto con Helena Prestes durante un’intervista a Verissimo. La cantante, reduce da un’esperienza intensa e segnata da polemiche nella casa più spiata d’Italia, ha raccontato come la loro relazione, fatta di scontri e momenti di tensione, abbia preso una piega inaspettata fuori dal reality.





Un addio difficile alla Casa e il primo chiarimento con Helena

Jessica ha abbandonato il Grande Fratello dopo una nomination d’ufficio, condivisa con Helena Prestes e Ilaria Galassi, a causa di comportamenti giudicati inappropriati dagli autori. Un episodio emblematico è stato il litigio tra Jessica e Helena, culminato in un gesto controverso da parte della modella brasiliana: “Mi ha tirato un bollitore,” ha ricordato Jessica durante l’intervista. “Quello è stato un atto troppo violento, che non sono riuscita a digerire. So di avere un carattere pungente, ma quel momento ha fatto emergere il peggio di entrambe.”

Nonostante le tensioni, Jessica ha confessato di aver cercato Helena appena uscita dalla Casa: “Sia io che lei ci siamo vergognate di quello che è successo. Guardando le immagini, ho capito quanto ci siamo fatte del male a vicenda. Dopo quattro mesi rinchiusi lì dentro, è facile perdere il controllo.”

Momenti di scontro, ma anche di leggerezza

La cantante ha voluto sottolineare che il rapporto con Helena non è stato solo conflittuale: “Abbiamo avuto momenti belli, giornate in cui ridevamo e scherzavamo. Tra noi c’è sempre stata un’alternanza di dialogo e scontro.” Jessica ha rivelato di aver fatto un primo passo verso la riconciliazione, cercando di evitare ulteriori polemiche: “Non ho voluto infierire, sapevo cosa significava essere ancora nella Casa dopo mesi di isolamento.”

La delusione per Luca Calvani

Se con Helena il rapporto sembra avviarsi verso un chiarimento, Jessica ha invece espresso amarezza nei confronti di Luca Calvani. “Pensavo di aver trovato un amico sincero, ma mi sono sentita usata. Quando ho capito che tra noi non poteva nascere qualcosa di più, abbiamo comunque mantenuto un rapporto di amicizia. O almeno così credevo,” ha spiegato. Jessica ha poi concluso: “In realtà, è lui la persona che mi ha deluso di più. Tutti pensano che sia Helena, ma non è così.”