Grande Fratello: La lite infuocata tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes – Gelosia e incomprensioni in cucina

Un altro episodio di alta tensione ha segnato la Casa del Grande Fratello, con protagoniste Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Le due concorrenti, che avevano creato un legame speciale all’interno del reality, si sono trovate al centro di un’accesa discussione. Entrambe avevano rivelato la loro bisessualità e tra loro erano nati baci e momenti di complicità, facendo pensare che ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia.





Tuttavia, gli ultimi sviluppi hanno messo in evidenza alcuni attriti. La scintilla che ha dato inizio alla lite tra Zeudi e Helena è stata una critica di Zeudi nei confronti della modella brasiliana, che aveva spesso sottolineato le sue tradizioni culturali diverse, come quelle legate alla cucina. Helena non ha preso bene la rimostranza, rispondendo con fermezza: “Non mettermi in bocca parole che non ho detto.” La discussione si è rapidamente intensificata, portando alla rivelazione di altre incomprensioni.

In particolare, Helena ha fatto una scenata di gelosia, chiedendo a Zeudi perché fosse così vicina a Chiara Cainelli e Shaila Gatta. Con quest’ultima, le cose non sono mai state facili, e recentemente è esplosa una discussione molto accesa tra le due. Questo ha ulteriormente complicato la relazione tra Zeudi e Helena, creando un clima di crescente tensione all’interno della Casa.

La lite si è consumata proprio in cucina, luogo che solitamente è considerato più informale e conviviale, ma che in questa occasione ha visto le due protagoniste scontrarsi in maniera decisa. L’intervento di Luca Calvani ha cercato di riportare la calma, ma la situazione è ormai segnata dalle incomprensioni.

Anche se inizialmente sembrava che il legame tra Zeudi e Helena fosse destinato a evolversi in una relazione più profonda, ora la situazione appare più complicata. Il 2025 è iniziato con molta tensione tra i concorrenti, e non è chiaro se l’ex Miss Italia e la modella brasiliana riusciranno a superare le divergenze e ritrovare quella complicità che li aveva portati a baciarsi.

Resta da vedere come si evolverà la dinamica tra i due protagonisti, e se riusciranno a superare le difficoltà che minacciano la loro connessione.