Grande Fratello: la verità sull’errore nel televoto e l’eliminazione di Helena che ha scatenato polemiche

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, quando Helena Prestes è stata eliminata, sono scoppiate enormi polemiche tra il pubblico e sui social media. Molti hanno sostenuto che si trattava di una produzione opaca, con alcuni che hanno persino sollevato teorie cospirative chiedendo che la brasiliana venisse immediatamente riportata in gara. Tuttavia, un articolo pubblicato di recente su Fanpage ha “svelato il segreto”, chiarendo tutto e affermando che tutto si è ridotto a un semplice errore umano.





Tutto è iniziato quando è apparso un documento trapelato online, in cui si affermava che la domanda era diversa da quella posta durante la comunicazione del televoto. Nel documento contraffatto, la domanda formulata recita “Chi vuoi salvare?” invece della vera domanda legittima “Chi vuoi eliminare?”. Ciò ha creato davvero una certa confusione tra i fanatici, facendoli dubitare se effettivamente tutto fosse stato fatto in modo corretto, incluso il voto. Aggiungendo ancora più confusione alla storia, sono emerse anche delle discrepanze nelle cifre del voto riguardanti l’accordo totale, poiché nessun accordo totale apparentemente ha raggiunto il 100%.

Fanpage rivela un errore umano

Secondo fonti vicine alla produzione dello show contattate da Fanpage, l’errore è avvenuto a causa di un errore umano. Il ragazzo che avrebbe dovuto caricare il file dei risultati ha appena finito per pubblicare un vecchio documento; al momento del voto precedente, questo file conteneva “Chi vuoi salvare?” invece di quello corretto.

Inoltre, il documento pubblicato era incompleto e non indicava esplicitamente le percentuali finali. Tuttavia, Fanpage ha verificato che il televoto era stato avviato, come avvenuto mercoledì scorso, con la domanda corretta tramite tutti i canali appropriati. Pertanto, la produzione del Grande Fratello ha garantito che i risultati fossero validi e indiscussi.

Reazioni dei fan

Sebbene siano state fornite motivazioni ufficiali, anche lo scetticismo del pubblico può essere collegato a queste. Numerosi post di utenti sui social media hanno espresso il loro malcontento criticando la produzione per non aver gestito bene lo scenario. “Voto completamente sbagliato” e “Helena è stata eliminata ingiustamente” sono alcune delle frasi che hanno preso il sopravvento nella maggior parte delle discussioni su Internet. In effetti, alcuni fan hanno addirittura presentato petizioni chiedendo il ritorno del concorrente.

Sebbene accusati, gli addetti ai lavori della produzione hanno annullato qualsiasi forma di cospirazione. “Non c’è nulla che suggerisca che i risultati siano stati manipolati intenzionalmente”, hanno affermato le fonti. L’errore è stato rilevato e rettificato immediatamente, ma non ha influenzato il risultato del televoto.

La produzione ha ribadito che la domanda era stata originariamente formulata correttamente come “Chi vuoi eliminare?” e che tutti i voti raccolti erano legali. Pertanto, l’espulsione di Helena è definitiva e il concorrente non tornerà allo show.

Questo incidente sottolinea molto chiaramente quel particolare requisito preciso di comunicazione, in questo caso, un reality show in cui il pubblico è coinvolto. Qualsiasi errore umano, non importa quanto piccolo, può causare un enorme clamore e rovinare la fiducia degli spettatori. Fornire spiegazioni trasparenti e immediate come ciò che è accaduto in questo caso è molto importante per ridurre il danno causato e ripristinare la fede.