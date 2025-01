Grande Fratello, l’eliminazione di Helena Prestes e il mistero sulla frase di Signorini che ha sorpreso il pubblico: gaffe o indizio di un possibile ritorno?

Il Grande Fratello ha appena perso una delle sue protagoniste preferite: Helena Prestes. È stato sicuramente abbastanza scioccante cacciarla dal gioco, considerando che è una modella e influencer, in particolare, dopo le parole criptiche pronunciate dal conduttore Alfonso Signor. Questa ha davvero fatto parlare la gente, alimentando così le speculazioni sul possibile ritorno della concorrente alla Casa.





Nella puntata 22, il Grande Fratello ha cacciato Helena Prestes dalla casa, sorprendentemente dopo aver perso un televoto palesemente decisivo contro Shaila Gatta, un’ex showgirl e una delle concorrenti più forti di questa versione. La questione del televoto è stata inventata dopo che erano scoppiati alcuni attriti tra le dinamiche dei concorrenti. È stato proprio per questo motivo che la produzione ha deciso di mettere a repentaglio alcuni dei “contendenti”: Helena, Shaila, Luca Calvani, Ilaria Galassi e Tommaso Franchi.

La serata è stata piuttosto drammatica, non solo con l’eliminazione di Helena, ma anche con una storia che si era verificata poco prima che il verdetto fosse reso pubblico. La sorpresa principale non è stata tanto il nome della concorrente eliminata, quanto ciò che Signorini aveva da dire. La frase di Signorini: gaffe o accenno di ritorno?

Poco prima di aiutare gli spettatori a liberarsi di Helena, Signorini ha inventato una battuta che ha incuriosito tutti: “Quindi l’ultima decisione sta per essere rivelata, ma prima c’è una sorpresa. Una persona molto, molto speciale con cui sorprendere Helena, che in effetti è una delle due contendenti finali”. Ciò ha immediatamente messo sospetti nella mente degli spettatori.

Molti si sono chiesti come mai poco prima dell’eliminazione Helena fosse ancora indicata come una delle concorrenti finali. Un errore verbale così peculiare ha suscitato dubbi, con decine di commenti sui social media che hanno messo in dubbio le parole di Signorini.

Molti si sono chiesti se la dichiarazione di Signorini fosse davvero una gaffe, o se ci fosse una strategia dietro per mantenere l’interesse concentrato sullo show. Anche dopo essere stata eliminata, alcuni spettatori hanno ipotizzato che Helena potrebbe essere rimessa nella Casa, magari come una delle due “finaliste”.

Questa ipotesi è fiorita nelle teorie di coloro che sostengono che il Grande Fratello abbia già pianificato una volta il possibile ritorno delle vecchie glorie, come è successo in un’altra edizione. Lo show in precedenza in un paio di occasioni ha messo in scena l’intrigo di una possibile ricomparsa di un concorrente espulso dopo l’eliminazione, mantenendo la suspense sulle prospettive di alcuni concorrenti fino alla fine.

È vero che nelle settimane precedenti all’espulsione di Helena, la situazione della Casa del Grande Fratello si era accumulata. Ci sono stati casi di scontri tra concorrenti in misura maggiore, sia verbali che persino fisici, tanto che è stata presa la decisione di mettere immediatamente Ilaria e Jessica al televoto. Quest’ultima, tuttavia, ha deciso di lasciare la Camera poco dopo essere stata informata del provvedimento preso nei suoi confronti, una mossa che ha ulteriormente scosso il programma.

Helena è stata una contendente piuttosto forte nello show ed è stata in grado di conquistare il cuore degli spettatori con il suo fascino e la sua forza nell’affrontare la sfida a testa alta. Quindi, la sua espulsione è diventata una sorta di punto di rottura nelle dinamiche della Camera, che ora deve affrontare una competizione equilibrata ma più dura nel suo complesso.