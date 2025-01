Grande Fratello: l’eliminazione di Helena Prestes scatena il caos, il pubblico accusa la produzione di manipolare l’esito e di ostacolare il sostegno del pubblico

Helena Prestes, la beniamina della confraternita del Grande Fratello, è stata sfrattata nell’episodio di domenica, il che ha scosso i fan. La sensuale modella brasiliana aveva attirato un’enorme massa di persone che la amavano così tanto che, dopo essere stata sfrattata, la maggior parte degli spettatori è rimasta incredula, soprattutto dopo aver appreso che la modella era fuori solo per il 51% e che Shaila Gatta era rimasta al 46%. Ciò ha portato a numerose accuse di frode nella trasmissione, poiché i fan dello show hanno sfogato la loro rabbia nei confronti della produzione.





Si è scatenato un putiferio sui social media, con persone che si sono schierate a sostegno della permanenza di Helena, sentendosi trattata ingiustamente. La modella ha sempre goduto di un seguito enorme, con molti fan che hanno persino gridato allo scandalo nei confronti della produzione per aver manipolato l’esito del televoto. Tutte queste accuse sono state ulteriormente provocate da un video che mostrava come, durante la trasmissione in diretta, nessuno tra il pubblico avesse applaudito quando Helena era stata dichiarata “eliminata”.

Il video che ha dato inizio a tutto

Qualche giorno dopo la trasmissione in diretta, è stato pubblicato un video molto irritante. Si vede la folla con una persona che apparentemente si assicura che chi è nella sala non applauda Helena durante il suo confronto con Jessica Morlacchi. Lui, in realtà, alza la mano come per dire “stai fermo” mentre la modella sta parlando. Ciò ha sollevato il sospetto che la produzione stesse cercando di far sembrare “ragionevole” l’uscita di Helena, nonostante fosse tra le concorrenti preferite.

Le accuse di manipolazione e la reazione sui social media

Il video ha scatenato molte reazioni arrabbiate sui social media, con molti che hanno accusato lo show di manipolazione. Su X, molti utenti hanno commentato così: “Perché lo studio era di nuovo a Sant’Elena?” e “Dovevano far sembrare sensata la sua uscita, ma in realtà non lo è”. Altri includevano “vergogna” e “squallore”, con il programma che assomigliava più a un “circo” che a un reality show, dove “giustizia” veniva fatta alla modella e ai suoi sostenitori.

Il video di una persona che cercava di sabotare il sostegno degli spettatori a Helena ha suscitato un’enorme controversia, con molti spettatori che si sono sentiti ingannati dal trattamento ingiusto riservato a Helena e hanno chiesto spiegazioni su come è stato condotto il televoto.

Grande Fratello sotto una nuvola di sospetto

Il clima di sospetto che si è creato attorno all’eliminazione di Helena ha portato molti spettatori a rivedere il programma sotto una nuova luce, con la sensazione che le dinamiche all’interno della casa siano influenzate da fattori esterni. La produzione del Grande Fratello è stata accusata di manipolare le reazioni del pubblico e di non rispettare la trasparenza del televoto, un aspetto che, fino a ora, era stato uno dei punti di forza del programma.