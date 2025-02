Grande Fratello, lo scontro tra Jessica e Amanda: “Hai chiesto i soldi a lui?”

Durante la puntata del 3 febbraio, Jessica ha messo in imbarazzo Amanda, sollevando dubbi sulla sua relazione con Al Bano e scatenando la reazione del pubblico.

Il Grande Fratello è diventato il palcoscenico di continue tensioni, alleanze e scontri tra i concorrenti. Durante la diretta del 3 febbraio 2025, le dinamiche all’interno della casa hanno raggiunto un nuovo livello, con uno scontro particolarmente acceso tra Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso. Questo confronto ha avuto luogo dopo che Alfonso Signorini ha mostrato una clip inedita che ha rivelato le vere emozioni e opinioni dei concorrenti.





Dalla sua recente entrata nella casa, Jessica ha manifestato una crescente distanza e tensione nei confronti di Amanda, ex compagna di Loredana Lecciso, e di altre concorrenti come Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Il clima tra le due è peggiorato dopo un gesto che Amanda aveva fatto, ovvero ricevere un aereo con un messaggio che non è stato ben accolto da molte di loro.

Quando Amanda ha commentato la situazione in salone, scherzando sull’effetto che l’aereo aveva avuto su Helena e Pamela, ha fatto un commento che non è piaciuto a Jessica: “Mandate un aereo a Pamela, quando esco pago io,” ha detto la Lecciso. A quel punto, Jessica non ha esitato a ribattere: “Sei sicura che paghi te? Voglio capire se paghi davvero tu, o se chiedi in famiglia o ai parenti stretti… fammi capire.”

La risposta di Amanda non si è fatta attendere: “Pago io, tranquilla, fino all’aereo ci arrivo,” ha affermato con determinazione. Tuttavia, il commento di Jessica ha suscitato un’immediata reazione da parte del pubblico sui social. Molti hanno accusato la cantante di lanciare allusioni riguardo alla possibile relazione di Amanda con Al Bano, insinuando che fosse lui a sostenere finanziariamente le due donne.

I fan sui social hanno criticato la Morlacchi, affermando: “Con l’allusione ai soldi di Al Bano, Jessica si conferma per ciò che è,” e ancora: “Jessica che dice velatamente che Al Bano mantiene Loredana e anche Amanda non è certo un messaggio positivo per il movimento femminista.”

Questo scambio di battute ha acceso una discussione sulle dinamiche della casa e sulle possibili implicazioni della relazione tra Amanda e Al Bano, sollevando interrogativi su come tali commenti possano influenzare l’immagine pubblica dei protagonisti. L’episodio ha sicuramente creato un momento di grande tensione, ma anche una riflessione sul modo in cui certi temi vengono trattati all’interno del Grande Fratello.