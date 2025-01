“Grande Fratello”, Lorenzo in crisi: lanciata una sedia e Shaila fa una rivelazione censurata

La puntata del 30 gennaio 2025 ha visto Lorenzo perdere il controllo, lanciando una sedia. Ma è stato il commento di Shaila a scatenare polemiche e censura.





La puntata di Grande Fratello andata in onda ieri, 30 gennaio 2025, è stata particolarmente complicata per alcuni concorrenti, in particolare per Lorenzo Spolverato. Durante un acceso confronto, il modello ha avuto una forte crisi e ha perso il controllo, tanto da lanciare una sedia. L’episodio è avvenuto durante un blocco pubblicitario su Mediaset Extra, creando panico tra i concorrenti e il pubblico.

Il motivo alla base di questo gesto di Lorenzo sembrerebbe essere il crescente malcontento nei confronti di Helena Prestes e delle dinamiche all’interno della casa. Secondo MariaVittoria, Lorenzo ha spiegato che tutto sembra ruotare attorno a Helena, e questo lo ha spinto a esplodere. Durante la notte, quando il collegamento con lo studio di Alfonso Signorini è stato staccato, Lorenzo ha continuato a sfogarsi, lamentandosi dell’ingiustizia che percepisce nella casa.

Il confronto più interessante si è svolto con Shaila, che ha cercato di calmare Lorenzo, cercando di dirgli di ignorare ciò che accade intorno a lui. Tuttavia, mentre Lorenzo esprimeva il suo malcontento riguardo a ciò che accadeva in puntata, Shaila ha fatto una rivelazione che ha immediatamente scatenato la censura da parte della regia.

Shaila ha infatti detto: “L’ingiustizia è già che certe persone sono qui dentro. E un domani sul set al cinema ti troverai qualcuno che è andato a letto con il regista, che è raccomandato e non sa recitare, ma che è lì perché ha dato la fi… e…”. L’audio è stato immediatamente staccato dalla regia, suscitando polemiche tra i telespettatori e suscitando una discussione sui social media.

Nel frattempo, Lorenzo ha continuato il suo discorso con Shaila e Giglio, esprimendo il suo desiderio di non vedere alcune persone arrivare in finale. Ha dichiarato: “Se arriviamo noi sei, sono già felice lo stesso, sarei contento chiunque vinca del nostro gruppo”. Un pensiero che ha suscitato ulteriori discussioni tra i concorrenti e il pubblico.

Questa puntata ha senza dubbio alzato il livello di tensione nella casa del Grande Fratello, con Lorenzo e Shaila al centro delle polemiche. La discussione sulla giustizia e le dinamiche interne della casa continueranno a essere al centro dell’attenzione anche nelle prossime puntata.