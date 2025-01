Grande Fratello, Lorenzo scoppia di rabbia: “Non posso accettarlo”

Negli ultimi giorni, il concorrente Lorenzo ha innescato una vera e propria esplosione di cui nella casa del Grande Fratello. Infatti, il modello si è imbattuto in una rivelazione che gli ha subito dato fastidio, e solo per questo non ci ha pensato due volte prima di esternare il proprio malessere.





Quando Lorenzo ha comunicato a Ilaria quanto aveva appena scoperto, ha dato il via a una scoppiettante discussione. “I vibe di questa cosa mi fanno incavolare troppo”, afferma Lorenzo visibilmente irritato davanti alle camere. Ilaria, dal canto suo, ha cercato di far presente il proprio punto di vista del problema, ma Lorenzo è rimasto fermamente dalla sua posizione.

Sebbene Lorenzo abbia manifestato la propria rabbia a Ilaria e a Pamela, il clou del litigio è con Shaila. La discussione tra Shaila e Luca in questione era basata su dinamiche precedenti delle settimane scorse.

Dopo la discussione con Luca, Shaila ha riferito ad alcune coinquiline della cosa, ma ha scelto di non dirlo a Lorenzo. Ilaria sostiene che la ragazza non abbia sparlato a Lorenzo perché già si immaginava che il ragazzo non sarebbe stato d’accordo su quanto avesse affermato; Lorenzo, al contrario, non condivide questa posizione.

Il ragazzo riteneva che, essendo lui uno dei suoi migliori amici nella casa, sarebbe dovuto stato informato. “Il mio interesse era solo capire la conversazione”, ha detto Lorenzo, esprimendo la propria frustrazione. C’è solo un modo per scoprire chi abbia ragione: aspettare e osservare come si sviluppa la tensione nella casa più spiata d’Italia.