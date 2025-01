Grande Fratello: Lorenzo Spolverato minaccia di abbandonare il programma dopo il caos delle nomination

La Casa del Grande Fratello è stata scossa dagli sviluppi più recenti uno scelta degli autori di mettere in nomination le concorrenti coinvolti negli scontri più recenti, Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi e Helena Prestes. Mentre Jessica ha scelto di ritirarsi dallo show come segno di protesta, la scelta di continuare le nomination a stelle e strisce ha lasciato molti della Casa e il pubblico infelici.





In particolare, è stato largamente criticato il fatto che accanto alle tre protagoniste siano finite al televoto e altre persone che non hanno nessuna responsabilità per l’accaduto. Tra coloro che sono piovuti per schierarsi contro la decisione, c’era anche Lorenzo Spolverato, che ha espresso parecchi dubbi sull’equità della scelta.

È cosi che Lorenzo Spolverato si ri ri avvocato contro la gestione delle nomination d’ufficio, rivelando che, se la sua ragazza Shaila Gatta è eliminata per le nomination a stelle e strisce, è pronto a lasciare la Casa. “Se esce Shaila, esco io”, ha affermato il modello milanese, che ha sottolineato quanto sia importante per i coinquilini sostenersi a vicenda.

Inoltre, Lorenzo Spolverato ha fatto una proposta su come avrebbe potuto funzionare la nomina. Ha rivelato che secondo lui in questo caso il Grande Fratello avrebbe dovuto fare due televoti separati: uno per le concorrenti coinvolte nei conflitti e un altro per gli altri partecipanti. Questo gli ha permesso di sottolineare che sarebbe stato più giusto così e non avrebbe finito per coinvolgere persone non colpevoli da nessuna parte.

Mentre molte nella Casa hanno trovato giusta la sua osservazione, la sua posizione ha alimentato un acceso dibattito. Gli sviluppi collegati a Lorenzo e Shaila, che poi una volta iniziarono a riconciliare in modo più maturo, continuano a essere uno dei punti chiave delle attuali attività dell’undicesima edizione del Grande Fratello. Come la situazione si svilupperà nelle puntate future? Solo il tempo dirà se Lorenzo terrà la sua promessa o se tutto prenderà una direzione diversa.