Grande Fratello, Lorenzo Spolverato perde il controllo: scontri furiosi con Tommaso e Iago, social in rivolta

Lorenzo Spolverato infuria nella Casa del Grande Fratello, scatenando l’ira del pubblico sui social dopo pesanti scontri con Tommaso e Iago.





Lorenzo Spolverato continua a essere al centro delle attenzioni al Grande Fratello, ma stavolta non sono solo le sue azioni a far parlare, bensì anche le sue parole pesanti. Dopo le dichiarazioni contro Helena, il concorrente ha avuto un nuovo scontro, questa volta con Tommaso e Iago, che ha scatenato una rivolta sui social. “Sai che Bernardo mi ha mancato di rispetto l’ultima volta? Non lo sai, eh? E allora la prossima volta dovresti pensarci prima di parlare”, ha detto Lorenzo con tono provocatorio.

Tommaso, immediatamente ripreso da questa affermazione, ha ricordato a Lorenzo che, quando Luca Calvani è uscito, non era mancato un saluto. Questo ha messo Lorenzo in evidente difficoltà. “Ma sai dov’ero? E mi vuoi bene? E mi vuoi bene? Vaffanclo“, ha risposto, scatenando la reazione di Iago, che gli ha fatto notare che in quella casa non si può usare quel linguaggio. Ma Lorenzo ha perso la calma e ha risposto con veemenza: “Stai zitto creino, vaffanclo cogne!”

Nel frattempo, anche Emanuele Fiori è intervenuto, criticando l’atteggiamento di Lorenzo, che considera provocatorio. Secondo Fiori, Lorenzo spesso fa commenti inutili e poi si sorprende delle reazioni che ne derivano. “Lui non può fare la vittima, è il primo a provocare”, ha commentato Emanuele, sottolineando che se fosse stata Helena a comportarsi così, ci sarebbe stato un vero e proprio caos.

La situazione ha scatenato una marea di commenti sui social. Molti utenti hanno accusato Lorenzo di atteggiamento da bullo, dopo aver mandato a quel paese Tommaso e dato del “cretino” a Iago. “Scusate, ma per un po’ d’acqua Helena viene crocifissa e questo sbraita contro tutti, lancia sedie e dice ‘stai zitto’ alle persone? Eppure lui riceve applausi e lodi in puntata?”, ha scritto uno degli utenti.

Altri sono stati ancora più critici: “Lorenzo e Shaila? Due merdacce. E Signorini lo elogia pure, definendolo un ‘grande giocatore’. Ma di cosa parliamo? Arrogante, bugiardo, bullo”, ha commentato un altro spettatore, ritenendo che il tempo di Lorenzo nella Casa stia per esaurirsi.

Questo nuovo episodio ha sollevato un ampio dibattito sui social, con il pubblico diviso tra chi continua a difendere Lorenzo e chi lo accusa di comportamento scorretto. La domanda che ora sorge spontanea è: Lorenzo sarà ancora in grado di cambiare il suo atteggiamento o il suo comportamento finirà per portarlo all’eliminazione dalla Casa del Grande Fratello?