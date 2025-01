Grande Fratello, Luca Calvani eliminato: l’uscita che ha sorpreso tutti

La puntata del 27 gennaio 2025 del Grande Fratello ha visto l’eliminazione di Luca Calvani, scatenando reazioni contrastanti e una vivace discussione sui social

La puntata del Grande Fratello andata in onda il 27 gennaio 2025 ha regalato emozioni forti e colpi di scena che hanno tenuto milioni di telespettatori incollati allo schermo. La serata è stata caratterizzata da nuovi ingressi nella casa: Maria Teresa Ruta, Federico Chimirri e Mattia Fumagalli. Maria Teresa, già conosciuta per le sue partecipazioni precedenti, ha portato una ventata di energia grazie al suo carattere vivace. Federico e Mattia, invece, hanno subito catturato l’attenzione degli altri concorrenti, promettendo di arricchire il gioco con nuove dinamiche.





Uno dei momenti più toccanti della serata è stato dedicato a Amanda Lecciso, che ha ricevuto un videomessaggio dalla sua famiglia, rinvigorendo il suo spirito dopo giorni di difficoltà. Ma, senza dubbio, l’evento centrale è stato l’eliminazione di uno dei personaggi più discussi della casa: Luca Calvani.

Il televoto, che vedeva coinvolti Luca, Stefania Orlando, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Amanda Lecciso e Iago Garcia, ha deciso la sua eliminazione. Dopo una lunga suspense, i concorrenti salvati sono stati Lorenzo, Amanda, Iago e Stefania, lasciando Luca e Shaila a rischio eliminazione. In un’atmosfera carica di tensione, è stato Luca Calvani a dover abbandonare la casa, una notizia che ha suscitato reazioni contrastanti tra gli altri partecipanti.

Alcuni concorrenti, che avevano instaurato un legame di amicizia con Luca, hanno manifestato il loro dispiacere e la commozione per la sua partenza. Altri, invece, hanno mostrato indifferenza, come Helena Prestes, con cui Luca aveva avuto diversi scontri nelle settimane precedenti. La sua reazione all’eliminazione di Luca è stata particolarmente neutra, senza giudizi espliciti.

L’eliminazione di Luca Calvani ha generato un acceso dibattito sui social, con gli utenti che si sono divisi tra chi lo riteneva ancora fondamentale per il gioco e chi ha accolto positivamente la sua uscita. Su Twitter e Instagram sono apparsi numerosi commenti, sottolineando come la sua presenza avesse dato vita a dinamiche interessanti all’interno della casa. La sua assenza, dunque, non passerà inosservata.