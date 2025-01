Grande Fratello, Maria Monsè infiamma la Casa con un acceso scontro con Ilaria Galassi

Nella serata dell’8 gennaio 2025, dopo aver regalato un confronto tanto atteso quanto agguerrito, Maria Monsè è rientrata nella Casa del Grande Fratello facendo vivere momenti di alta tensione con Ilaria Galassi a tutti i presenti. Una situazione che già di per sé rispecchiava un clima teso dopo i diverbi degli ultimi giorni, raggiungendo i massimi livelli in diretta e trasformandosi in uno degli happening più drammatici della serata.





Maria Monsè fa ritorno nella Casa e litiga con Ilaria Galassi

All’entrata di Maria Monsè in Casa, il confronto con Ilaria Galassi raggiunge i massimi livelli, alimentando una lotta che risale a ben prima del loro ingresso in casa del Grande Fratello. La rivale di Ilaria Galassi nella casa di Cinecittà, infatti, ha rivelato in diretta come quest’ultima si fosse già messa in contatto con lei prima del suo provino per chiedere consiglio su come affrontare il Grande Fratello. Non solo, costruendo un rapporto di amicizia con la sua sfidante, Ilaria Galassi aveva chiesto a Maria Monsè informazioni su determinati trattamenti estetici alimentando la polemica.

La diretta non poteva che scatenare la furia della ragazza che, per prima cosa, punta l’indice contro Ilaria Galassi definendola maleducata e rimproverandola: “Visto che voi siete tanto brave a parlare, io faccio i fatti. Non ti muovere, cosa fai con quelle mani? Maleducata che non sei altro”. Parole decise e forti quelle di Maria, che ha cercato di mettere in discussione l’atteggiamento della sua avversaria aggiungendo: “Cara signorina Ilaria, che ha bisogno di Pamela per ricordare la buona educazione”.

La discussione tra le due donne si è rapidamente trasformata in litigio, con Ilaria Galassi che si alza dalla sua postazione per affrontare Maria Monsè direttamente, accusandola di essere una manipolatrice e di aver avuto comportamenti scorretti con la collega. «Non l’ho negato, ma ho detto chiaramente che non siamo amiche. Siamo delle conoscenti.

Dov’è il problema? Perché ti ho detto che non sei mia amica? Ti sei offesa? », chiede in visibilio alla collega che nell’intera faccenda è sopravvissuta a terra. Il confronto tra le due non è smesso, tanto che è dovuto intervenire Alfonso Signorini, il padrone di casa del reality, prima che le due donne passassero dalla lite al vero e proprio scontro fisico. Anche nel resto dei concorrenti si è scatenata una discussione destinata a dividersi. Pamela Petrarolo, ex Non è la Rai come Maria, a detta sua, non ha risparmiato critiche alla Monsé, accusandola di portare in trasmissione vecchi rancori, fuori luogo a un programma del genere. La ex moglie di Bigiai, Eva Grimaldi, si è schierata a sua volta a favore di Ilaria, attaccando Maria e definendo le sue rivelazioni esterne rispetto agli interni del Gf15 dannose e inappropriate per gli animi del gruppo.

Inoltre, la figlia di Maria Monsë, che è anche concorrente del programma, Perla Maria, ha espresso segni di disagio nel commentare la situazione, citando la preoccupazione per le implicazioni che lo scontro avrà sul loro percorso nel reality. Durante una conversazione con il fratello Angelo, infatti, Perla Maria ha etichettato Ilaria Galassi come “maleducata” e ha aggiunto: “Non ti sei alzata nemmeno per salutarmi. Ho 18 anni e se possono pesare, ma sono una ragazza”.

La lacerazione, pertanto, è penetrata anche in lei, che si è ritrovata involontariamente al centro di un’impressione controversa che ha offuscato l’unità interna della famiglia in Casa. Twitter è diviso tra il team Maria e il team Ilaria. Lo episodio, in definitiva, ha sicuramente rinfocolato i toni della Casa, coinvolgendo una serie di spettatori che hanno espresso opinioni contrastanti sulla tensione tra le due concorrenti. Inoltre, fuori, Beatrice Luzzi ha parlato a cuore aperto con gli altri coinquilini, rimarcandone i passi falsi e invitandoli in maniera arguta ad essere maggiormente comprensivi con Perla Maria, considerando anche l’età poco più che adolescenziale della ragazza.

Insomma, lo scontro tra Maria Monsë e la fashion blogger de l’Isola dei Famosi 10, Ilaria Galassi, risulta non solamente essere uno dei momenti clou per eccellenza, in senso drammaturgo, estremo, di questa edizione amarcord. Si propone in maniera spontanea anche come uno degli episodi-simbolo che ricalca le dinamiche di gruppo che caratterizzano il GF15. Che, con il passare delle settimane, sta esponendo una divisione sempre più netta tra concorrenti, tra chi richiede maggiore coesione e chi, invece, pare sempre più intenzionato a rovesciare braccia a battaglia aperta, producendo una dicotomia visibile tra i singoli membri. Il pubblico italiano che segue il Grande Fratello sempre con maggiore fervore, inoltre, continua a popolare Twitter su base oraria, discutendo a ruota libera le azioni dei vari concorrenti all’interno della Casa e la loro sintassi.