Grande Fratello nel caos: richiesta di annullare il televoto per violazioni del regolamento, il Codacons coinvolto

L’ultimo televoto del Grande Fratello ha scatenato un vero e proprio tumulto, con una battaglia tra due delle concorrenti più popolari del reality: Shaila Gatta e Helena Prestes. La tensione è alle stelle, soprattutto considerando che le due sono dichiarate nemiche all’interno della casa. In una situazione già incandescente, le accuse di violazione del regolamento hanno preso piede, coinvolgendo addirittura il Codacons.





Le accuse di manipolazione dei voti I sostenitori di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, conosciuti come “Shailenzo”, hanno sollevato gravi accuse nei confronti dei fan di Helena. Secondo i fan di Shaila, molti dei sostenitori brasiliani della modella starebbero cercando di aggirare le regole del televoto, utilizzando VPN per mascherare la loro provenienza e votare in massa dall’estero. Alcuni addirittura accusano la sorella di Helena di aver incoraggiato apertamente i fan del Brasile a supportare la concorrente.

In risposta, migliaia di utenti hanno preso d’assalto i canali ufficiali del Codacons, chiedendo l’annullamento del televoto per presunte irregolarità. Petizioni e discussioni online sono emerse per raccogliere adesioni, con molti fan che invocano un intervento urgente per evitare l’eliminazione di Shaila.

Accuse di bot e account fake Non sono mancate le controaccuse. I sostenitori di Helena hanno risposto a tono, accusando i fan di Shaila di utilizzare bot e account fake per alterare i risultati del televoto. Un utente ha commentato: “I fan di Shaila dicono che ci sono voti dal Brasile, ma sono i primi a infrangere il regolamento usando i bot!”. Alcuni fan di Helena hanno anche raccontato di essersi infiltrati in “room” dei “Shailenzo”, scoprendo come i sostenitori della concorrente avrebbero condiviso trucchi per manipolare i voti.

Coinvolgimento di Elodie e la faida sui social La disputa ha persino coinvolto altre celebrità, come la cantante Elodie. Alcuni fan di Shaila hanno ripreso un commento negativo che la modella aveva fatto in passato sulla camminata della cantante durante una sfilata, etichettandola come “non da top model”. Questo episodio è stato sfruttato per alimentare ulteriormente la rivalità tra i fan di Shaila e quelli di Helena, con i sostenitori di Elodie che si sono uniti alla causa per votare contro la concorrente brasiliana.

Questa faida tra i due gruppi di fan ha raggiunto livelli senza precedenti, mettendo in evidenza quanto il Grande Fratello possa diventare un vero campo di battaglia per le passioni dei telespettatori. Ora, non resta che vedere se l’intervento del Codacons porterà a un annullamento del televoto o se questa controversia finirà per sfumare, lasciando spazio alla decisione finale del pubblico.