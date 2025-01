Grande Fratello nella bufera: Shaila e Lorenzo al centro delle polemiche per una scena ritenuta troppo volgare dal pubblico

Un video di Shaila twerkare sulla mano di Lorenzo durante il pranzo nella casa del Grande Fratello scatena polemiche e indignazione sui social.





Il Grande Fratello torna al centro delle critiche per un episodio che ha visto protagonisti Shaila e Lorenzo. Durante un momento conviviale a tavola, i due concorrenti si sono lasciati andare a gesti ritenuti volgari da molti telespettatori, scatenando un’ondata di indignazione sui social. Nel video diventato virale su X, si vede Lorenzo toccare il lato B di Shaila, che successivamente si esibisce in un twerk, provocando l’immediata reazione negativa del pubblico.

Le reazioni sui social: indignazione e critiche

Le immagini hanno generato una pioggia di commenti critici da parte degli utenti, che non hanno risparmiato accuse pesanti nei confronti della coppia. “Che vergogna, ma cosa fa a tavola?”, ha scritto un utente, mentre un altro ha commentato: “Davanti alle telecamere certe scene sono inaccettabili. Cosa penserà sua madre?”.

Altri utenti hanno sottolineato l’incoerenza del programma rispetto ai contenuti trasmessi: “Per i minori va bene vedere questo, ma una parolaccia è censurata?”. Il gesto di Shaila, già al centro di altre critiche in passato, ha riacceso il dibattito sull’opportunità di certe esibizioni in diretta televisiva.

Le reazioni di Alfonso Signorini e le polemiche precedenti

Non è la prima volta che Shaila viene ripresa per i suoi atteggiamenti. Solo pochi giorni prima, dopo aver vinto il televoto contro Helena Prestes, aveva ringraziato il pubblico con un twerk che aveva irritato il conduttore Alfonso Signorini. “Risparmiaci questa cosa, che senso ha questo saluto?”, aveva sbottato il presentatore, paragonando il gesto a quello di un cane che muove la coda per la felicità.

La scena ha acceso un acceso dibattito tra chi difende Shaila e Lorenzo, considerandoli semplicemente spontanei, e chi ritiene che certi comportamenti siano inadeguati per un programma trasmesso in fascia protetta. La questione solleva interrogativi anche sulle scelte editoriali del Grande Fratello e sul limite tra spontaneità e volgarità.

Episodi come questo rischiano di danneggiare ulteriormente l’immagine del reality, già sotto pressione per i recenti cali di ascolto e per le critiche ricevute dal pubblico. Sarà interessante vedere come la produzione gestirà queste polemiche e se verranno prese misure per evitare simili situazioni in futuro.