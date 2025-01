Grande Fratello, polemica su Zeudi Di Palma dopo l’eliminazione di Helena Prestes

Helena Prestes è stata eliminata nella puntata del Grande Fratello del 13 gennaio 2025. Questo è stato un momento molto importante per Zeudi Di Palma, che aveva sviluppato un’amicizia speciale con Helena all’interno della Casa. Sebbene apparentemente rafforzate, le dichiarazioni di Zeudi dopo essere state scosse hanno trasformato i cuori di molti fan pullulanti del duo in una feroce Tempesta sui social media.





Legame preesistente tra Zeudi e Helena

Zeudi e Helena avevano sviluppato un legame molto forte mentre erano nella casa del Grande Fratello, pieno di complicità e supporto reciproco. Questo legame è iniziato con qualche incomprensione… poiché Zeudi si sentiva irritato con Helena per la sua vicinanza a Javier Martinez, ma col tempo si è rafforzato. Erano riusciti a chiarire le loro differenze, mostrando una solida amicizia, soprattutto nelle difficoltà all’interno della Casa.

Le scene molto drammatiche stanno per accadere, anche se la prima è leggermente più equilibrata della seconda.

Subito dopo l’eliminazione di Helena, sono state le parole di Zeudi Di Palma a creare scalpore. Ha detto agli altri concorrenti, mentre li affrontava, che non c’è mai stato niente tra lei e Helena. “Solo con Helena, amiche” ha dichiarato riuscendo a minimizzare la relazione che avevano nel programma. Ciò ha fatto infuriare i fan di Helena che hanno accusato Zeudi di essere falsa e di non essere coerente con ciò che aveva detto prima.

Ascoltate attentamente Zeudi, quella falsa che segue ciò che dice! Non ha mai voluto niente di sentimentale con Helena e nemmeno amicizia lì dentro… forse fuori, ma parla di amicizia.’ Questo, dopo un video di circa 3 minuti, ha ricevuto un ampio supporto tra i fan di Helena che hanno criticato Zeudi per aver negato ciò che avevano costruito insieme.

Un altro di Manuel ha sottolineato come Zeudi fosse sbagliata… “Falso Zeudi. Ricorda, è stata lei che quando il branco ha dato a Helena… un soffio di “pace”, si è affrettata a riunirli tutti contro di lei”, ha scritto Manuel … nella famosa notte dello sfogo. Le critiche di Manuel hanno sottolineato come Zeudi fosse, per la maggior parte, un fattore più sottile ma cruciale nel progettare un’atmosfera ostile per Helena.

Anche altri utenti hanno criticato le azioni di Zeudi, definendole di basso livello, come ha aggiunto Francesca Lica: “Anche questo, come tutti gli altri che ha detto Zeudi, verrà ignorato, soprattutto quando Helena è in giro”. Secondo Francesca, Zeudi aveva mostrato un atteggiamento molto diverso di fronte quando Helena era in giro ora di fronte, ma dopo l’eliminazione di Helena, si era liberato da questa “pressione” ora si comportava in modo diverso

Un altro utente, Brontola, aveva accennato al fatto che potrebbe esserci un piano più ampio dietro le parole di Zeudi da parte dei creatori dello show: “Non ti sembra tutto strano?”, ha chiesto sottintendendo che una clip incentrata su Helena di giovedì era in arrivo elaborata dai creatori solo per mungere più ascolti. Le teorie su Brontola hanno acceso diverse considerazioni tra i fan, che hanno iniziato a mettere in discussione la genuinità dei contenuti trasmessi in televisione.